Πίσω από τα κάγκελα βρίσκεται πλέον ένας 50χρονος από την Αχαΐα, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στη φυλακή της Τρίπολης μετά τις βαρύτατες καταγγελίες που υπέβαλαν σε βάρος του οι τρεις κόρες του και δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία.

Οι πέντε γυναίκες αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους και να προσφύγουν στις Αρχές αφού είχαν πλέον ενηλικιωθεί, περιγράφοντας πράξεις που τελέστηκαν όταν βρίσκονταν σε ηλικία από 8 έως 12 ετών. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιώντας εκτεταμένη προανάκριση για τη διασταύρωση των στοιχείων και των καταθέσεων.

Όπως αποκάλυψε στο Mega ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, σχηματίστηκε ογκοδέστατη δικογραφία σε βάρος του κατηγορουμένου. Οι δικαστικές Αρχές αξιολόγησαν τα στοιχεία και πριν από λίγες ημέρες διέταξαν την προσωρινή τουκράτηση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών νέες καταγγελίες για τον 50χρονο

Η δικαστική διερεύνηση για τον 50χρονο από την Αχαΐα δεν σταματά στην προφυλάκισή του, καθώς η αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των αστυνομικών της Ασφάλειας βρίσκονται αναφορές που εμπλέκουν τον κατηγορούμενο και σε άλλες υποθέσεις. Συγκεκριμένα, εξετάζονται στοιχεία για επιπλέον ανήλικα κορίτσια από το συγγενικό ή φιλικό του περιβάλλον, τα οποία ενδέχεται να έχουν υποστεί ανάλογες πράξεις.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του 50χρονου και το αν υπάρχουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη μιλήσει.