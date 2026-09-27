Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Κουρμπέλη στο 74′.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Σερβίας, η Εθνική ομάδα ταξίδεψε στο Άουγκσμπουργκ με στόχο το καλύτερο δυνατό κόντρα στα «πάντσερ» και το παιχνίδι κυλάει εξαιρετικά.

Ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά όσες φορές χρειάστηκε και μετά το 65′ η Ελλάδα άρχισε να βγαίνει πιο συχνά μπροστά και αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία με το χαμένο τετ α τετ του Ιωαννίδη στο 67′, κατάφερε λίγα λεπτά μετά να ανοίξει το σκορ.

Στο 74′ ο Τζόλης μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα και η μπάλα κατέληξε στον Κουρμπέλη που με σουτ, το οποίο κόνταρε και σε αντίπαλο, την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1!