Με τον Μέρντινκ να σκοράρει δύο φορές, η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία, για την οποία είχε ισοφαρίσει ο Γιόβιτς, εκτός έδρας και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου της Ελλάδας, στη League A του Nations League.

Η Σερβία προερχόταν από την εντός έδρας ήττα από την Ελλάδα και ήθελε να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ολλανδία, η οποία στην πρεμιέρα είχε μείνει στην ισοπαλία με τη Γερμανία.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους «οράνιε» καθώς έκαναν αναγκαστική αλλαγή στο 17′ λόγω του τραυματισμού του Χάκπο, στο 30′ όμως κέρδισαν πέναλτι μετά την ανατροπή του Σάμερβιλ από τον Τέρζιτς και ο Μέρντικ ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στην ανάπαυλα ο Βέλικο Παούνοβιτς έβγαλε τον Γιόβελιτς για να βάλει τον Γιόβιτς και ο σέντερ φορ της ΑΕΚ έκανε αμέσως τη διαφορά, καθώς στο 46′ με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-1, δίνοντας ξανά ελπίδες στους γηπεδούχους για θετικό αποτέλεσμα.

Στο 69′, όμως, ο Μέρντινκ σκόραρε ξανά για το 1-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την Ολλανδία να παίρνει τη νίκη και να ανεβαίνει στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, περιμένοντας να δει τι θα γίνει στο Γερμανία – Ελλάδα.