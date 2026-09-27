Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που γίνονται γνωστά και αφορούν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το Star έφερε στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα μέσα από το ιατρείο της προφυλακισμένης γιατρού και δείχνουν αναλώσιμα υλικά, μπουκαλάκια με φυσιολογικούς ορούς, γάζες, ακόμα και φλεβοκαθετήρες.

Η αυτοψία, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου την επόμενη ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι όμως δεν εντοπίστηκε; Φιαλίδιο με αναισθητική ουσία.

Με δεδομένο ότι η νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο είπε και επίσημα στις ανακριτικές αρχές ότι χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι, πού βρισκόταν αυτή η ουσία και γιατί δεν εντοπίστηκε στην αυτοψία;

Έτσι στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το μήπως η συγκεκριμένη ουσία «εξαφανίστηκε», όπως και άλλα πειστήρια, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενες στο ιατρείο παραδέχθηκαν τον καθαρισμό του δωματίου ελάχιστα λεπτά μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς»;

Η είσοδος του ιατρείου όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δεν έχει εντοπιστεί ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας

Παράλληλα εξαφανισμένος παραμένει και ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας που είχε τοποθετηθεί στον τραγουδιστή, παραμένει εξαφανισμένος.

Η γιατρός αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν πρόλαβε να τον τοποθετήσει, στη συνέχεια όμως το πήρε πίσω και παραδέχτηκε ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ