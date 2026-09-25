Μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Κολωνάκι έγινε γνωστή το πρωί της Παρασκευής 25/9. Στον εν λόγω χώρο φαίνεται να υπήρχε αναισθησιολόγος η οποία αποχώρησε και τότε η γιατρός που έχει προφυλακιστεί πήρε μία απόφαση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ το ιατρείο της Καρνεάδου απασχολούσε αναισθησιολόγο που είχε εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και όταν αποχώρησε, η 56χρονη γιατρός αποφάσισε να δουλεύει μόνη της το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που επισκεπτόταν επί σειρά ετών το συγκεκριμένο ιατρείο, στον χώρο απασχολούνταν αναισθησιολόγος την περίοδο κατά την οποία οι γιατροί είχαν προμηθευτεί για πρώτη φορά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Η ίδια, μιλώντας στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επεσήμανε ότι η αναισθησιολόγος είχε σταλεί από τους δύο γιατρούς στο εξωτερικό προκειμένου να εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος. Όπως δήλωσε η συγκεκριμένη γυναίκα, μετά την επιστροφή της από το εξωτερικό, η αναισθησιολόγος ήταν εκείνη που χειριζόταν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

Έκλεισε το τηλέφωνο και μπλόκαρε τη δημοσιογράφο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο ΣΚΑΪ εντόπισε τη συγκεκριμένη αναισθησιολόγο και επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της, προκειμένου να ζητήσει τη δική της θέση για όσα αναφέρονται σχετικά με την παρουσία και τον ρόλο της στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Όταν η δημοσιογράφος Τίνα Μιχαηλίδου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, συστήθηκε αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά της. Μόλις πληροφορήθηκε ότι πρόκειται για δημοσιογράφο, η αναισθησιολόγος διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία. Στη δεύτερη προσπάθεια επικοινωνίας, ο αριθμός της δημοσιογράφου είχε ήδη αποκλειστεί. Ακολούθησαν προσπάθειες επικοινωνίας από διαφορετικά τηλέφωνα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει απάντηση.