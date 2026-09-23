Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με ασθενείς των δύο προφυλακισθέντων γιατρών να περιγράφουν τις εμπειρίες τους και τις πρακτικές που, όπως καταγγέλλουν, εφαρμόζονταν στον χώρο.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν για την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο ιατρείο περιέγραψε στο Mega όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν όταν επισκέφθηκε τη γιατρό προκειμένου να αντιμετωπίσει ορμονικές διαταραχές και να χάσει κάποια κιλά.

Όπως ανέφερε, από την πρώτη κιόλας επίσκεψη της προτάθηκε να υποβληθεί σε υδροθεραπεία, ενώ προηγουμένως είχαν πραγματοποιηθεί «patches» και μία διαδικασία που, σύμφωνα με την ίδια, παρουσιάστηκε ως διάγνωση.

«Εγώ πήγα γιατί είχα ορμονικές διαταραχές και είχα πάρει λίγα κιλά που ήθελα να χάσω, οπότε από το πρώτο ραντεβού μου λέει ότι πρέπει να κάνω υδροθεραπεία. Αφού έκανα τα “patches” και αυτά και έκανε υποτίθεται τη διάγνωση, μου είπε ότι πρέπει να πάω να κάνω μια υδροθεραπεία πιο μετά, την επόμενη φορά που θα πήγαινα, μετά από κάποιες μέρες.

Υποτίθεται ότι ήταν ένας ορός που θα μου έβαζε για να σε κάνει να αδυνατίσεις επειδή ήθελα να χάσω λίγα κιλά και θα μου έκανε “και καλά” καλό και στις ορμονικές διαταραχές μου», ανέφερε αρχικά η γυναίκα στο Mega.

«Ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε – την σταμάτησε η μάνα μου»

Η ίδια περιέγραψε στη συνέχεια τη στιγμή κατά την οποία, όπως υποστηρίζει, έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η γιατρός προσπάθησε να της τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα για έναν ορό, τον οποίο η ίδια συνδέει με την αποκαλούμενη «υδροθεραπεία». Η γυναίκα υποστηρίζει ότι άρχισε να ζαλίζεται και τελικά λιποθύμησε, ενώ η διαδικασία, όπως καταγγέλλει, δεν σταμάτησε αμέσως.

«Είχε βάλει δίπλα σε ένα μηχάνημα έναν ορό και πήγε να μου κάνει να μου βάλει φλεβοκαθετήρα. Κάπου στα 1.000 ευρώ είχε αυτό. Λέω ας το κάνω αυτό το πράγμα. Ευτυχώς ήρθε η μάνα μου μαζί μου και αυτό που συνέβη είναι ότι πάει να μου βάλει τον φλεβοκαθετήρα για αυτό τον ορό. Ξέρω ‘γω τι στο καλό ήταν αυτή η υδροθεραπεία. Ενδοφλέβια. Μου την έκανε αυτή και δεν έβρισκε τη φλέβα. Δεν μπορούσε να μου βάλει το φλεβοκαθετήρα και εγώ άρχισα να ζαλίζομαι. Έχασα τις αισθήσεις μου, λιποθύμησα και ευτυχώς ήταν η μάνα μου μπροστά και τη σταμάτησε γιατί αυτή επέμενε. Δε σταματούσε με τίποτα. Εγώ ήμουν αναίσθητη και συνέχιζε και την σταμάτησε η μάνα μου. Εγώ θυμάμαι να λιποθυμάω μετά και θυμάμαι ότι μετά ξύπναγα και ήμουν χάλια», ισχυρίστηκε η ασθενής.

Όπως ανέφερε, μετά το περιστατικό σηκώθηκε και αποχώρησε από το ιατρείο, χωρίς τελικά να καταβάλει το ποσό των 1.000 ευρώ που, σύμφωνα με την ίδια, είχε ζητηθεί για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται να προστεθεί στις μαρτυρίες ασθενών που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τη λειτουργία του ιατρείου στην Καρνεάδου, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.