Ένα παλαιότερο στιγμιότυπο επανήλθε στο προσκήνιο, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης παριστάνει ότι κλαίει πριν ερμηνεύσει το «Τρένο», ενώ στη συνέχεια σκύβει στη σκηνή λέγοντας στα αγγλικά «γιατί;».

Η αφορμή για να θυμηθεί το κοινό τη συγκεκριμένη στιγμή δόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου από τη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου. Η Άννα Βίσση, προς το τέλος της συναυλίας της, σταμάτησε τη ροή του προγράμματος, ενώ η εικόνα του συναδέλφου της εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του στάδιου.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό» δήλωσε η Άννα Βίσση, εξηγώντας την απόφασή της να επιλέξει το συγκεκριμένο κομμάτι για τη μνήμη του.

Η αναφορά στην απώλεια και το τραγούδι του κόσμου

Πριν από την ερμηνεία του κομματιού, η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».

Παράλληλα, με τη συνοδεία πιάνου, η ίδια ζήτησε από τους θεατές να τραγουδήσουν μαζί της το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», με το κατάμεστο στάδιο να ερμηνεύει τους στίχους.