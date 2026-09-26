Μια τηλεφωνική πρόσκληση που ήρθε ενώ η τηλεοπτική σεζόν του είχε ήδη ολοκληρωθεί έφερε τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στις αρχές Ιουλίου. Ο τραγουδιστής δεν ήθελε να περιμένει μέχρι το φθινόπωρο για να μιλήσει δημόσια.

Σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, ο παρουσιαστής επέστρεψε στις στιγμές εκείνης της συνάντησης, περιγράφοντας πόσο διαφορετικά τις σκέφτεται μετά τον θάνατό του.

Ο Τρύφωνος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και συζήτησε με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη για τη συνέντευξη που του είχε παραχωρήσει ο Μαζωνάκης το καλοκαίρι, για το «Τετ α Τετ». Θυμήθηκε ότι αρχικά επιχείρησε να μεταθέσει τη συνάντησή τους για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, καθώς είχε ήδη κλείσει τη δική του σεζόν. Ο τραγουδιστής, όμως, επέμεινε να γίνει τότε η συζήτηση.

Η συνέντευξη που ήθελε να δώσει αμέσως

Ο παρουσιαστής περιέγραψε έναν Μαζωνάκη ευδιάθετο κατά την επίσκεψή του στο σπίτι του, στις 7 Ιουλίου. Όπως είπε, αστειευόταν με τους καλεσμένους του και είχε βάλει μουσική. Πίσω από αυτή την ατμόσφαιρα, ο Τρύφωνος διέκρινε και την έντονη επιθυμία του να μιλήσει για ζητήματα που τον απασχολούσαν. Ανέφερε ακόμη ότι ο τραγουδιστής είχε επιλέξει το «Τετ α Τετ» επειδή αισθανόταν πως ο τρόπος της εκπομπής του ταίριαζε.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο… Προσπαθούσα να τον πείσω, επειδή εγώ είχα ήδη κάνει φινάλε στη σεζόν, να κάνουμε τη συνέντευξη Σεπτέμβριο, Οκτώβριο… Και μου είπε “όχι Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα”. Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα σπίτι του, ήταν πολύ ευδιάθετος, έκανε πλάκα, μάς είχε βάλει μουσική.

Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι του ταίριαζε πιο πολύ το στυλ του «Τετ α Τετ», το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και μετά θα γινόταν η αναπαραγωγή εδώ. Ένιωθε περισσότερη ασφάλεια;», είπε αρχικά ο Τάσος Τρύφωνος.

Η είδηση που δυσκολεύτηκε να πιστέψει

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η είδηση του θανάτου του Μαζωνάκη έδωσε στη συνέντευξη ένα βάρος που κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να είχε προβλέψει εκείνη την ημέρα. Ο Τρύφωνος θυμήθηκε ότι ενημερώθηκε με μήνυμα και χρειάστηκε χρόνο για να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Σχεδόν αμέσως άρχισε να δέχεται διαδοχικά τηλεφωνήματα από εκπομπές και τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

«Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μέχρι να το συνειδητοποιήσω, άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Εκπομπές, κανάλια, από Ελλάδα, Κύπρο κλπ… Δεν μπορούσα να το πιστέψω! Σκεφτόμουν ότι πριν δύο μήνες ήμουν στο σπίτι του… Ήταν απίστευτο το όλο σκηνικό. Ήθελε πολύ να γίνει αυτή η συνέντευξη για να υπάρχει η δική του αλήθεια».

Στην ανάμνησή του επέστρεφε διαρκώς η επιμονή με την οποία ο Μαζωνάκης είχε ζητήσει να μιλήσει χωρίς αναβολή. Όπως την αντιλαμβάνεται σήμερα ο παρουσιαστής, η συνέντευξη ήταν μια ευκαιρία για τον τραγουδιστή να καταθέσει δημόσια τη δική του πλευρά για όσα ήθελε να θίξει.

Η προσωπική στιγμή μακριά από τις κάμερες

Ο Τρύφωνος μοιράστηκε και μια εικόνα από την επίσκεψή του που είχε μείνει έντονα στη μνήμη του. Ο Μαζωνάκης τον οδήγησε στην πίσω αυλή του σπιτιού και του έδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σκυλίτσα του. Η συγκίνησή του εκείνη τη στιγμή, αλλά και η απάντηση που έδωσε όταν ο παρουσιαστής πρότεινε να συναντηθούν ξανά για φαγητό, ήταν δύο λεπτομέρειες που ο Τρύφωνος δεν ξέχασε.

«Με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού του και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του, ήταν πολύ συγκινημένος. Τον ρώτησα αν ήθελε, όταν θα έρχομαι Ελλάδα, να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι. Και μου είπε “ναι ρε Τάσο, να με παίρνεις, είμαι μόνος μου”. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό».