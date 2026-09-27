Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το Σούπερ Καπ καθώς ηττήθηκε με 101-96 από τον Ολυμπιακό, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να είναι εκνευρισμένος με τη διαιτησία, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

Μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να νικήσουν και τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό, ο οποίος εξελίχθηκε σε θρίλερ καθώς όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Αυτός που πανηγύρισε τελικά ήταν ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του στις δηλώσεις του, λέγοντας τα εξής…

«Χάσαμε τον τελικό. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Αν μου κάνετε μια άλλη ερώτηση, θα σας δώσω μια άλλη απάντηση. Πιστεύω δεν είχαμε την ίδια ενέργεια όπως χθες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Στο δεύτερο παλέψαμε και αυτό έχουμε υποσχεθεί, ότι θα παλεύουμε πάντα.

Όμως, πάλι, εκτέλεσαν πάνω από 30 βολές, είχαμε τέσσερις τεχνικές ποινές εις βάρος μας… Προσπαθώ ακόμα να βρω τον τρόπο να διαχειριστώ τη διαιτησία. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως ομάδα σε αυτό και προσωπικά. Όταν παλεύεις, μπορεί να χάσεις, αλλά δεν νιώθεις νικημένος».