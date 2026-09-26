Η Ειρήνη Μουρτζούκου, πριν μεταφερθεί στις φυλακές Ελαιώνα, προκάλεσε φθορές στο κελί της, όπου πλέον μένει η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον Alpha, η Μουρτζούκου προκάλεσε φθορές στα υδραυλικά, δηλαδή στο μπάνιο, τη βρύση και την τουαλέτα, όταν έμαθε ότι αλλάζει σωφρονιστικό ίδρυμα.

Μάλιστα, οι φθορές δεν έχουν επιδιορθωθεί ακόμη, οπότε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται υδραυλικός για την επισκευή τους.

Η καθημερινότητα της γιατρού στον Κορυδαλλό

Το δελτίο ειδήσεων του Alpha περιέγραψε την παραμονή της 56χρονης γιατρού στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχει προαυλιστεί καθόλου και παραμένει στο κελί της.

Επίσης, σήμερα από τις 11:00 έως τις 13:00 συναντήθηκε με τον σύζυγό της στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται κάθε Σάββατο.

Επιπλέον, χθες είχε επισκεπτήριο από τον δικηγόρο της, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον γιο της στον χώρο που είναι ειδικά διαμορφωμένος για τα παιδικά επισκεπτήρια.

Μάλιστα, η γιατρός φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς μια σειρά από πράγματα.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ζήτησε κρέμες περιποίησης, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση, αλλά και σεσουάρ για τα μαλλιά, το οποίο θα χρησιμοποιεί υπό όρους, καθώς θα πρέπει να μεταβαίνει στο αρχιφυλακείο για να το παραλαμβάνει και, όταν ολοκληρώνει τη χρήση του, να το επιστρέφει.