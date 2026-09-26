Οι επικοινωνίες πριν και μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάκρισης.

Οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν μια ακριβή χρονική ακολουθία για την 9η Σεπτεμβρίου. Πότε έφτασε ο τραγουδιστής, τι συνέβη κατά τη διαδικασία, πότε έγινε αντιληπτό ότι η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί και γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:23.

Οι δύο γιατροί του ιατρείου έχουν προφυλακιστεί και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η αιτία θανάτου και οι ακριβείς συνθήκες εξακολουθούν να διερευνώνται.

Έχει ζητηθεί η άρση, αναμένεται η έγκριση

Ο 32ος τακτικός ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε στο ΕΡΤnews ότι, κατά τον χρόνο της δήλωσής της, δεν είχε δοθεί ακόμη η απαιτούμενη άδεια για τον περαιτέρω έλεγχο των επικοινωνιών. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η έρευνα αφορά τα τηλέφωνα των δύο προφυλακισμένων γιατρών και τριών εργαζομένων που είχαν καταθέσει ως μάρτυρες.

Μετά την προβλεπόμενη έγκριση, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών θα εξετάσουν τι γραπτές συνομιλίες και άλλο ψηφιακό υλικό μπορούν να εντοπίσουν στις συσκευές, ακόμη και αν ορισμένα αρχεία έχουν διαγραφεί. Η δυνατότητα ανάκτησης θα εξαρτηθεί από τα τεχνικά ευρήματα· δεν είναι δεδομένο ότι κάθε διαγραμμένο μήνυμα θα επανέλθει.

Η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε επίσης ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να ανακτήσουν το περιεχόμενο παλαιότερων τηλεφωνικών συνομιλιών. Φωτογραφίες, βίντεο, γραπτά μηνύματα και ενδεχόμενες διαδικτυακές αναζητήσεις είναι διαφορετικά στοιχεία της ψηφιακής έρευνας.

Επίσης, στοιχεία-κλειδιά αναμένεται να δώσει και η αναμενόμενη δημοσιοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων στον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίες θα διασαφηνίσουν τις ουσίες που του χορηγήθηκαν.

Το μήνυμα για το κόστος και το «θα τον στριμώξω»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Μαζωνάκης στη γιατρό την προηγουμένη του θανάτου του. Όπως έχει δημοσιοποιηθεί, ο τραγουδιστής ζητούσε να διευκρινιστεί αν το ποσό που έπρεπε να πληρώσει ήταν 3.000 ή 6.000 ευρώ και ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να διαθέσει τόσα χρήματα. Στο ίδιο μήνυμα γίνεται αναφορά σε «υδροθεραπεία». Η επικοινωνία δείχνει ότι είχε ερωτήματα για το κόστος και όσα του είχαν προταθεί, χωρίς από μόνη της να αποσαφηνίζει τι ακριβώς είχε συμφωνηθεί για την επίσκεψη της 9ης Σεπτεμβρίου ή ποια πράξη είχε συναινέσει να πραγματοποιηθεί.

Στη δικογραφία εξετάζονται και οι επαφές της γιατρού με υπνοθεραπευτή που είχε συναντήσει τον τραγουδιστή. Ο ίδιος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν συζητήσεις για θεραπείες και χρήματα και να αναφέρθηκε σε δικό του μήνυμα προς τη γιατρό με τη φράση «θα τον στριμώξω». Κατά την εξήγησή του, αναφερόταν σε προγραμματισμένο ραντεβού τους. Το πλήρες πλαίσιο των συνομιλιών και η σχέση τους με την ιατρική διαδικασία αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης, όχι διαπιστωμένο συμπέρασμα για τις προθέσεις οποιουδήποτε.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας και οι καταγραφές του μηχανήματος

Η 56χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε ενώπιον του ανακριτή την αρχική της αναφορά για την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη. Είπε ότι, όταν η ίδια έφτασε στο ιατρείο στις 15:00, ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη εκεί, ενώ αρχικά είχε αναφέρει ως ώρα άφιξής του τις 15:30. Απέδωσε την πρώτη εκδοχή σε «γραμμή» που, όπως υποστήριξε, είχε δοθεί από τη γιατρό. Η κατάθεση οδηγού ταξί τοποθετεί την άφιξη του Μαζωνάκη περίπου στις 13:55, στοιχείο που οι ερευνητές αντιπαραβάλλουν με τις υπόλοιπες μαρτυρίες. Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει, πάντως, αμφισβητήσει δημόσια την αξιοπιστία της νεότερης κατάθεσης της νοσηλεύτριας.

Κατά τη νοσηλεύτρια, μέχρι τις 16:00 «ήταν όλα καλά». Ανέφερε ότι μεταξύ 16:00 και 16:10 έγινε κλήση σε αναισθησιολόγο και αμέσως μετά στον προμηθευτή του απινιδωτή, επειδή η συσκευή δεν λειτουργούσε όπως ανέμεναν. Από την άλλη πλευρά, στα δημοσιευμένα στοιχεία του μηχανήματος καταγράφονται προειδοποιήσεις, παύση της διαδικασίας στις 15:22 και μεταγενέστερες ενέργειες. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να ερμηνευθούν μαζί με τις μαρτυρίες και τα ιατρικά ευρήματα: μια ώρα συναγερμού του μηχανήματος δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την ακριβή στιγμή της κλινικής κατάρρευσης. Το βέβαιο χρονικό σημείο που έχει δημοσιοποιηθεί για την αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας είναι η κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:23.

Για τον απινιδωτή, ο άνθρωπος που τον είχε προμηθεύσει στο ιατρείο υποστηρίζει ότι παρέμενε στη συσκευασία του και θέτει ζήτημα για την μπαταρία του. Η κατάσταση της συσκευής ερευνάται. Η διαπίστωση τυχόν δυσλειτουργίας της και η εκτίμηση της ιατρικής σημασίας της είναι ξεχωριστά ζητήματα: σύμφωνα με τη δημοσιευμένη μαρτυρία διασώστριας, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, ο καρδιακός ρυθμός του Μαζωνάκη ήταν μη απινιδώσιμος.

Τα ανοιχτά ερωτήματα για την πράξη και το ιατρείο

Η νοσηλεύτρια δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε αν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης μπορούσαν νόμιμα να χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο ιατρείο και ότι ακολουθούσε τις οδηγίες της γιατρού. Πρόκειται για ισχυρισμό της κατάθεσής της, όχι για οριστική κρίση σχετικά με την αδειοδότηση. Ο έλεγχος του χώρου και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες γινόταν η πράξη αποτελεί χωριστό σκέλος της υπόθεσης.

Η ανάκριση καλείται πλέον να ενώσει τα επιμέρους δεδομένα: τις ώρες του μηχανήματος και των κλήσεων, τις καταθέσεις, τα ήδη δημοσιοποιημένα μηνύματα και όποιο πρόσθετο υλικό προκύψει από τον έλεγχο των συσκευών. Εξίσου κρίσιμα παραμένουν τα ιατροδικαστικά, τοξικολογικά και ιστολογικά ευρήματα, προκειμένου να προσδιοριστούν η αιτία θανάτου και η σημασία των πράξεων ή παραλείψεων που εξετάζονται.