Εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο γιατρός που βρίσκεται προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό φέρεται να δήλωσε πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», όταν το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το Mega, ο γιατρός φέρεται να είπε την παραπάνω φράση τη στιγμή που το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραγουδιστή και κανείς από το ιατρείο δεν συνόδευσε τον καλλιτέχνη.

Επιπλέον, το Mega ανέφερε ότι μέσα στο ιατρείο βρίσκονταν τουλάχιστον 9 άτομα, μεταξύ των οποίων η κόρη των γιατρών και ένας φίλος της. Μάλιστα, το κορίτσι φέρεται να είναι το άτομο που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να σταλεί ασθενοφόρο στο ιατρείο.

Η διαφωνία για το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ακριβής ακολουθία των γεγονότων μέσα στο ιατρείο: πότε επιδεινώθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή, ποιοι το αντιλήφθηκαν, ποιες ενέργειες έγιναν και πότε ζητήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ. Η υπεράσπιση θεωρεί σημαντική την κατάθεση της γραμματέως, την οποία ζήτησε να εξετάσει ο ανακριτής, ενώ ο Λυκούδης αμφισβητεί την εκδοχή ότι ο Θεοδωρόπουλος κοιμόταν σε κοινόχρηστο χώρο και στη συνέχεια εξέτασε άλλον ασθενή, χωρίς να έχει αντιληφθεί την ανακοπή. Η κατάθεση και οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της οικογένειας διατύπωσε ως εξής τις αντιρρήσεις του:

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε για το 45λεπτο που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή. Γίνονται τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγους, στους προμηθευτές του απινιδωτή και ο προϊστάμενος γιατρός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά».

Το ερώτημα για τις κλήσεις προς αναισθησιολόγο και προμηθευτή απινιδωτή προκύπτει και από όσα φέρεται να κατέθεσε νοσηλεύτρια του ιατρείου. Η ίδια έχει μιλήσει για τηλεφωνικές επικοινωνίες κατά το διάστημα που εξετάζεται, ενώ δημοσιεύματα καταγράφουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε καταθέσεις εργαζομένων σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη και όσα ακολούθησαν.

Οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά στοιχεία

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά πλέον η εξέταση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου για τους δύο κατηγορουμένους και για πρόσωπα που ενδέχεται να επικοινώνησαν μαζί τους κατά το κρίσιμο διάστημα.

Το ζητούμενο είναι να αποτυπωθούν οι ώρες, η διάρκεια και η σειρά των κλήσεων και να συγκριθούν με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα δεδομένα των συσκευών.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η σχετική δικαστική απόφαση αναμενόταν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί ως ολοκληρωμένο εύρημα.