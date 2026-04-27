Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με μια ακόμη πτυχή της έρευνας.

Κατά την άφιξή της, και ερωτηθείσα από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι», αρνούμενη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.