Ο αριθμός των εκτελέσεων σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε ραγδαία το 2025, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, άλμα οφειλόμενο κυρίως στο Ιράν, όπου διπλασιάστηκε την περασμένη χρονιά, αναφέρει η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο καταμέτρησε τουλάχιστον 2.707 εκτελέσεις σε όλο τον κόσμο το 2025· όμως ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τις χιλιάδες εκτελέσεις που (…) έγιναν στην Κίνα—τη χώρα που η Αμνηστία πιστεύει ότι κάνει τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσμο», διευκρινίζει (σελ. 8).

Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτελέστηκαν σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε κατά 78% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981, όταν η ΜΚΟ είχε καταμετρήσει 3.191 εκτελέσεις—πλην Κίνας.

Το Ιράν προχώρησε στο 80% των εκτελέσεων που καταγράφηκαν το 2025 από την Αμνηστία. Τουλάχιστον 2.159 εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού, έναντι 972 το 2024.

«Οι ιρανικές αρχές ενέτειναν την καταφυγή τους στην ποινή του θανάτου» που χρησιμοποιούν σαν «εργαλείο καταστολής και πολιτικού ελέγχου», με αποτέλεσμα «άνοδο άνευ προηγουμένου του αριθμού των εκτελέσεων», τονίζεται στην έκθεση (σελ. 28).

Οι εκτελέσεις αυξήθηκαν ραγδαία ιδίως μετά τον πόλεμο 12 ημερών εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ τον Ιούνιο. 654 εκτελέσεις έγιναν πριν από τον πόλεμο αυτό, αλλά ακολούθησαν ακόμη 1.505 το διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου.

Οι καταδίκες σε θάνατο και οι εκτελέσεις στο Ιράν μετά τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας τον Ιανουάριο και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου προφανώς δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση της ΜΚΟ.

Οι εκτελέσεις στο Ιράν το 2025 συνδέονταν με ναρκωτικά

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου για πολιτικούς λόγους ή υποθέσεις που συνδέονταν με την εθνική ασφάλεια.

Σχεδόν οι μισές εκτελέσεις στο Ιράν το 2025 (οι 998) συνδέονταν με παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, επισημαίνει ακόμη η Αμνηστία. Και σε αυτή την περίπτωση, διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Η Σαουδική Αραβία προχώρησε σε 356 εκτελέσεις, η Υεμένη σε τουλάχιστον 51, οι ΗΠΑ σε 47, η Αίγυπτος σε 23, η Σομαλία, η Σιγκαπούρη και το Κουβέιτ σε 17. Συνολικά, έγιναν εκτελέσεις σε δεκαεπτά κράτη του κόσμου.

Αυτή η «ξεδιάντροπη μειοψηφία» κρατών «μετατρέπει τη θανατική ποινή σε όπλο για να ενσταλάξει φόβο, να συντρίψει κάθε διαφωνία και να επιδείξει την εξουσία των κρατικών θεσμών σε ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και περιθωριοποιημένες κοινότητες», τόνισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.