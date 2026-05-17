Μια 67χρονη Αυστριακή υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε σήμερα το απόγευμα από κοπάδι αγελάδων σε ένα βοσκότοπο στο Όμπερλιντς στη δυτική Αυστρία, ανακοίνωσε η αστυνομία του Τυρόλου.

Ο 65χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση σε κλινική στο Ίνσμπρουκ, πρόσθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.

Δεκάδες αγελάδες, που ανήκαν σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, βρίσκονταν συγκεντρωμένες στον βοσκότοπο όπου το ζευγάρι δέχθηκε την επίθεση, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι λόγοι για την επιθετική συμπεριφορά των ζώων παραμένουν ασαφείς. Το ζευγάρι δεν συνοδευόταν από σκύλο εκείνη τη στιγμή, πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι αγελάδες μερικές φορές αντιδρούν όταν σκύλοι προσεγγίζουν την περιοχή τους, κυρίως όταν θέλουν να προστατεύσουν τα μοσχάρια τους, και επιτίθενται στο ζώο. Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογα περιστατικά, οι αρχές και οι αγρότες συνιστούν επανειλημμένα προσοχή κατά την πεζοπορία σε περιοχές των Άλπεων.

Τον Σεπτέμβριο, ένας πεζοπόρος από τη Βιέννη, 85 ετών, έχασε τη ζωή του στις Αυστριακές Άλπεις μετά την επίθεση που δέχθηκε από κοπάδι αγελάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε η 82χρονη σύζυγός του.

Το 2024, μια πεζοπόρος που συνοδευόταν από δύο σκυλιά σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες. Και άλλες επιθέσεις είχαν σημειωθεί το 2017 και το 2014.

Μετά τη θανάσιμη επίθεση του 2014, η αυστριακή κυβέρνηση είχε εκδώσει έναν οδηγό με συστάσεις προς τους πεζοπόρους, οι οποίοι καλούνται να μένουν μακριά από κοπάδια που βρίσκονται στα βοσκοτόπια των Άλπεων και να έχουν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί, αλλά να τα αφήσουν ελεύθερα σε περίπτωση επίθεσης.