Ο Ολυμπιακός δεν νίκησε την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Allwyn Arena αλλά και με το τελικό 1-1 πήρε τη 2η θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν πιο συγκεντρωμένοι, πατούσαν καλύτερα και στο 11′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ με τον Ελ Κααμπί, μετά το λάθος του Πήλιου, αλλά ο Μπρινιόλι κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-0.

Στο 18′ λίγο έλειψε να κάνει μεγάλο λάθος και ο Τζολάκης, με τον Ζίνι να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά πρόλαβε να το διορθώσει και στο επόμενο λεπτό οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά στο γκολ με τον Ελ Κααμπί που βγήκε απέναντι από τον Μπρινιόλι μετά το λάθος του Πινέδα αλλά ο Ιταλός τερματοφύλακας απέκρουσε.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη το νέο λάθος που έκαναν οι «κιτρινόμαυροι» και συγκεκριμένα ο Πινέδα.

Ο Ποντένσε ήταν αυτός που πήρε τη μπάλα και την έδωσε στον Ροντινέι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ από το ύψος της περιοχής βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 51′ ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε τον Περέιρα για να βάλει τον Βάργκα και στο επόμενο λεπτό ο Ούγγρος φορ είχε ευκαιρία για την ισοφάριση με κεφαλιά, μετά τη σέντρα του Πήλιου, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε βγάζοντας Ποντένσε και Γκαρθία για να βάλει Ζέλσον και Έσε και το παιχνίδι συνεχίστηκε με πιο σκληρές μονομαχίες και πολλά λάθη εκατέρωθεν, με συνέπεια να μην υπάρχουν καλές φάσεις, είτε για τη μία είτε για την άλλη πλευρά.

Ο Νίκολιτς συνέχισε τις αλλαγές αντικαθιστώντας Πινέδα και Ζίνι με τους Ζοάο Μάριο και Κουτέσα, με τον «δικέφαλο αετό» να προσπαθεί να ανεβάσει τον ρυθμό του και να φτάνει στην ισοφάριση στο 72′, όταν ο Κοϊτά με τρομερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τζολάκη, κάνοντας το 1-1.

Στο επόμενο λεπτό ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Ελ Κααμπί για να βάλει τον Ταρέμι, με την ομάδα του να θέλει μόνο νίκη καθώς ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα είχε το προβάδισμα κόντρα στον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο. Ο Ισπανός τεχνικός ολοκλήρωσε τις αλλαγές βγάζοντας Κοστίνια και Σιπιόνι για να βάλει Μπιανκόν και Αντρέ Λουίς, με την ομάδα του να απειλεί στο 86′ με το σουτ του Αντρέ Λουίς που έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Οι γηπεδούχοι, από την άλλη πλευρά, είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 88′ με τον Ζοάο Μάριο μετά την εκπληκτική ενέργεια του Πήλιου, αλλά ο Τζολάκης κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 1-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, όλοι έμειναν ικανοποιημένοι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τον Ολυμπιακό να παίρνει τουλάχιστον τη 2η θέση, η οποία τον στέλνει στα προκριματικά του Champions League.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (65′ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51′ Βάργκα), Γιόβιτς, Ζίνι (65′ Κουτέσα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (79′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (56′ Έσε), Σιπιόνι (79′ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Ποντένσε (56′ Ζέλσον), Τσικίνιο, Ελ Κααμπί (73′ Ταρέμι).