Στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε τη νίκη καθώς κυνηγάει τη 2η θέση, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι «πράσινοι» είναι αδιάφοροι βαθμολογικά και το κίνητρό τους είναι το γόητρο, καθώς πρόκειται και για το τελευταίο παιχνίδι τους στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Για τους «ασπρόμαυρους», όμως, το παιχνίδι μόνο αδιάφορο δεν είναι, καθώς βρίσκονται στο -2 από τη θέση και θέλουν νίκη δική τους και να μη νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, προκειμένου να πάρουν οι ίδιοι το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Αντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τσέριν, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Μύθου.