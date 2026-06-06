Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν στο σπίτι του στη Φλόριντα, οι αμερικανικές αρχές ολοκλήρωσαν την έρευνα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, βάζοντας οριστικά τέλος στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα πορίσματα των αρχών, ο θρυλικός παλαιστής και ηθοποιός πέθανε από έμφραγμα, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά ευρήματα, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία για τραυματικές κακώσεις, τοξικολογικούς παράγοντες ή άλλες ύποπτες συνθήκες.

Ο Χαλκ Χόγκαν, κατά κόσμον Τέρι Μπολέα, άφησε την τελευταία του πνοή στις 24 Ιουλίου 2025, στο σπίτι του στην Clearwater της Φλόριντα, σε ηλικία 71 ετών. Ο θρυλικός σταρ του WWE αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα υγείας, καθώς είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής και τα τελευταία χρόνια είχε υποβληθεί σε δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τη στιγμή του θανάτου του στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγός του, Σκάι Ντέιλι. Παράλληλα, οι αρχές κατέγραψαν ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μετά από πρόσφατες επεμβάσεις, ενώ συνολικά είχε υποβληθεί σε 20 έως 30 χειρουργεία σε γόνατα, ισχία και πλάτη.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε ότι ο θάνατός του προήλθε «αποκλειστικά από σοβαρή φυσική νόσο», επιβεβαιώνοντας πως το έμφραγμα ήταν η αιτία που οδήγησε στην απώλειά του.

«Μετά από εξονυχιστικό έλεγχο καταθέσεων, ιατρικών αρχείων και υλικού από κάμερες ασφαλείας, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να υποδηλώνει ότι ο θάνατος του Τέρι Μπολέα οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο πέρα από φυσικά αίτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η περιουσία και η διαθήκη

Τα στοιχεία που έγιναν γνωστά για την περιουσία του Χόγκαν περιλαμβάνουν περίπου 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, σχεδόν 800.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα, καθώς και πνευματικά δικαιώματα που αποτιμώνται στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, στη διαθήκη καταγράφεται και εκκρεμής αγωγή για πιθανό ιατρικό λάθος, η αξία της οποίας παραμένει άγνωστη.

Αξιοσημείωτο είναι πως δεν συμπεριλήφθηκε αναλυτικά το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του, το οποίο περιλαμβάνει δύο πολυτελείς κατοικίες στην Clearwater συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ως επιζώσα σύζυγος αναφέρεται η Σκάι Ντέιλι Χόγκαν, ενώ εκτός των δικαιούχων της περιουσίας φέρεται να βρίσκεται η 37χρονη κόρη του, Μπρουκ Χόγκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια είχε ζητήσει ήδη από το 2023 να αφαιρεθεί από τη διαθήκη, επιθυμώντας να αποφύγει πιθανές μελλοντικές δικαστικές διαμάχες, καθώς – όπως αναφέρεται – δεν εμπιστευόταν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του πατέρα της.