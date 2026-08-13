Δέκα ημέρες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, η προσπάθεια περνά πλέον από την αντιμετώπιση της καταστροφής στην αποκατάσταση, στις αποζημιώσεις των πληγέντων και στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με τον δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη να παρουσιάζει έναν πρώτο απολογισμό των παρεμβάσεων που έχουν γίνει και των εκκρεμοτήτων που παραμένουν.

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της δεκάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και σημαντικές απώλειες στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και στις υποδομές. Βαρύτερη, ωστόσο, παραμένει η απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρίου, έχει ήδη ανακοινώσει την ανέγερση μνημείου στη μνήμη τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες αποκαταστάθηκαν πλήρως η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση, η δημοτική οδοποιία και οι τηλεπικοινωνίες σε όλους τους οικισμούς που επλήγησαν. Παράλληλα, προχώρησαν οι καταγραφές των ζημιών. Από τις 55 αυτοψίες σε κτίρια, 24 χαρακτηρίστηκαν κατοικήσιμα, 12 προσωρινά μη κατοικήσιμα και 19 επικίνδυνα για χρήση ή κατεδαφιστέα.

Στο ζωικό κεφάλαιο οι δηλώσεις έχουν ολοκληρωθεί και πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές αυτοψίες, ενώ για το φυτικό κεφάλαιο οι δηλώσεις συνεχίζονται έως τις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αυτοψίες του ΕΛΓΑ. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες για τις ζημιές στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, μέσω της Κρατικής Αρωγής θα αποζημιωθεί και πάγιος εξοπλισμός του πρωτογενούς τομέα που καταστράφηκε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη στήριξη των κτηνοτρόφων για τους οποίους εξασφαλίστηκε έκτακτη χρηματοδότηση 150.000 ευρώ για ζωοτροφές, ενώ υπήρξε και κινητοποίηση επιχειρήσεων του κλάδου που προσέφεραν σημαντικές ποσότητες μέσω χορηγιών.

Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Στον απολογισμό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του δήμου και στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, από το 2017 έως σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 351 πυρκαγιές στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, με τη μεγάλη πλειονότητά τους να αντιμετωπίζεται πριν λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Στον υφιστάμενο μηχανισμό προστίθεται η δωρεά της Motor Oil και της οικογένειας Βαρδινογιάννη, η οποία περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα Double Cab, πέντε οχήματα Pick-Up και ατομικό επιχειρησιακό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας. Στη μεγάλη πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με το δήμο, 45 αυτοκινούμενα πυροσβεστικά οχήματα της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας.

Νέες χρηματοδοτήσεις για το οδικό δίκτυο

Στο μεταξύ, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, εξασφαλίστηκε νέα χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση των διαπλατύνσεων και ασφαλτοστρώσεων του Αγιοβασιλιώτικου Παραλιακού Δρόμου, ενώ δρομολογείται επιπλέον χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στους κάθετους οδικούς άξονες που συνδέονται με αυτόν. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ο παραλιακός δρόμος λειτούργησε ως ασφαλής διέξοδος για κατοίκους, λουόμενους και επισκέπτες και διευκόλυνε την κίνηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

‘Αμεση προτεραιότητα αποτελεί πλέον και η αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία των καμένων περιοχών. Έχουν ήδη δρομολογηθεί αυτοψίες από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία αυξημένου κινδύνου και να ακολουθήσουν οι αναγκαίες μελέτες και παρεμβάσεις πριν από τις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, ο δήμαρχος επανέφερε προς τον ΔΕΔΔΗΕ το αίτημα για υπογείωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που πλήττονται συστηματικά από ισχυρούς ανέμους, μεταξύ των οποίων τα Ακούμια, η Κρύα Βρύση, οι Μέλαμπες, το Ροδάκινο, τα Σακτούρια και τα Σελλιά. Μέχρι να καταστεί δυνατή η υπογείωση, ζητείται να εξεταστούν ενδιάμεσες τεχνικές λύσεις ενίσχυσης του δικτύου.

Ο κ. Ταταράκης αναφέρεται, τέλος, στο κύμα αλληλεγγύης από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, συλλόγους, δήμους και πολίτες, αλλά και στην προσφορά όσων βρέθηκαν στο πεδίο της πυρκαγιάς.

«Για αυτούς τους ανθρώπους η υπόθεση της πυρκαγιάς δεν τελείωσε όταν έσβησε και η τελευταία φλόγα. Και για εμάς δεν θα τελειώσει μέχρι να αποζημιωθούν όλοι όσοι δικαιούνται αποζημίωση και μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές του τόπου μας», τονίζει ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι ο δήμος θα παρακολουθεί την πορεία κάθε φακέλου και θα παρεμβαίνει όπου καταγράφονται καθυστερήσεις.