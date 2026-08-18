Τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου Augusta Bell-206, γύρω τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, θα διερευνήσουν, μετά από σχετική εντολή της Εισαγγελίας Σύρου, η ΕΛ.ΑΣ. και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ενώ νωρίς το πρωί της Τρίτης έγινε αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Σε πρώτη φάση, η Εισαγγελία διέταξε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή στις τρεις σορούς, ενώ για τυπικούς λόγους θα γίνει και αναγνώρισή τους με τη μέθοδο της αντιπαραβολής DNA, καθότι πρόκειται για απανθρακωμένους. Μάλιστα, λόγω του ότι δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα στην Ελλάδα, για τη διαδικασία θα ενημερωθεί και η πρεσβεία της Αγγλίας, καθότι το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του, ηλικίας 31 και 30 ετών αντίστοιχα, έχει βρετανική καταγωγή.

Σε ό,τι αφορά τον 53χρονο πιλότο, από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί τα οικεία του πρόσωπα για τον τραγικό χαμό του.

Στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου έχουν σπεύσει ενισχύσεις τόσο από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου όπου ανήκει διοικητικά, όσο και από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, με πληροφορίες να κάνουν λόγο και για δύο στελέχη από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα μεταβεί στη Σίφνο για να συνδράμει κι αυτό στις προανακριτικές έρευνες για το δυστύχημα. Το πόρισμα, ωστόσο, θα συνταχθεί από τους πραγματογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που θα το παραδώσουν στην ΕΛ.ΑΣ. κι από εκεί η δικογραφία θα φύγει για την Εισαγγελία Σύρου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα ότι είδαν το ελικόπτερο Augusta Bell-206 να στροβιλίζεται και ξαφνικά να πέφτει στο έδαφος, με τη σύγκρουση να προκαλεί πυρκαγιά και τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Πρόκειται για μαρτυρίες που θα γίνουν επίσημες καταθέσεις και μαζί με το βιντεοληπτικό υλικό θα ενταχθούν στην υπό σχηματισμό δικογραφία.

Για την ώρα, πάντως, τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και θα χρειαστεί εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η έρευνα. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος, το μηχανολογικό – πτητικό πρόβλημα, έως και το ενδεχόμενο ο πιλότος για κάποιο λόγο να έχασε τις αισθήσεις και κατά συνέπεια τον έλεγχο του μοιραίου ελικοπτέρου.