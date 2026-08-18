Σε βίντεο καταγράφηκε η πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων του Fox 2 Detroit, Taryn Asher, να αποκαλεί συνάδελφό της «σκύλα» κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης στην αίθουσα σύνταξης, λίγο πριν εκφράσει την αγανάκτησή της για τη συμπεριφορά της.

Η Asher απομακρύνθηκε από την παρουσίαση ειδήσεων τον Νοέμβριο του 2025 και πλέον έχει καταθέσει αγωγή κατά του σταθμού, υποστηρίζοντας ότι υπέστη διακρίσεις λόγω φύλου και αντίποινα. Από την πλευρά του, το Fox ισχυρίζεται ότι η απομάκρυνσή της οφειλόταν σε «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά» και επαναλαμβανόμενα «ξεσπάσματα» στον χώρο εργασίας.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τα FTVLive και Deadline Detroit, καταγράφει την Asher να συζητά με συνάδελφό της για τα σενάρια και τη διαδικασία προετοιμασίας ενός βίντεο. «Είμαι. Είμαι στο σενάριο της Έιμι, αυτό με τους Amy’s Angels», ακούγεται να λέει.

Η παρουσιάστρια εξηγεί ότι προσπαθούσε να διορθώσει ένα σημείο του κειμένου που δεν έβγαζε νόημα, ενώ παράλληλα διαμαρτύρεται ότι δεν είχε χρόνο να περιμένει μέχρι να ελεγχθούν όλα τα σενάρια.

«Δεν μπορώ να περιμένω να τα ελέγξεις όλα και μετά να τα ελέγξω κι εγώ, γιατί μέχρι τότε έχω ήδη αρχίσει να ετοιμάζομαι», λέει. Η συζήτηση γίνεται σταδιακά πιο έντονη, πριν η Asher αποκαλέσει τη συνάδελφό της «σκύλα».

Λίγο αργότερα ακούγεται να λέει: «Μπορώ, σε παρακαλώ, να τελειώσω αυτό που θέλω να πω;» και στη συνέχεια: «Τι στο διάολο; Μεγάλωσε επιτέλους». Στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένη, αναφέρεται ξανά στη συνάδελφό της: «Έχω βαρεθεί τόσο πολύ τα καμώματά της. Με “δίνει” κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Τέλος».

Γιατί απομακρύνθηκε από τον σταθμό

Το Fox υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με την απάντηση του σταθμού στην αγωγή της, αρκετοί εργαζόμενοι είχαν διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά της Asher την εβδομάδα πριν τεθεί σε υποχρεωτική άδεια στις 5 Νοεμβρίου.

Ο σταθμός την κατηγόρησε ότι είχε υψώσει τη φωνή της σε συναδέλφους για αναθέσεις συνεντεύξεων, είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα υβριστικές εκφράσεις και είχε «αντιπαραθετικές και προσβλητικές» συμπεριφορές.

Το Fox αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικό στις 30 Οκτωβρίου, όταν η Asher φέρεται να πίστεψε λανθασμένα ότι μια συνέντευξη που είχε κανονίσει είχε ανατεθεί στον άνδρα συμπαρουσιαστή της, Roop Raj. Σύμφωνα με τον σταθμό, στη συνέχεια μίλησε σε δύο συναδέλφους με υψωμένη φωνή.

Οι εντάσεις συνεχίστηκαν κατά την κάλυψη των εκλογών στις 4 Νοεμβρίου. Η Asher φέρεται να κατηγόρησε τον Raj ότι απολάμβανε προνομιακή μεταχείριση, λέγοντάς του μεταξύ άλλων: «Δεν σου ανήκει η πολιτική».

Την επόμενη ημέρα τέθηκε σε άδεια μετ’ αποδοχών και, μετά την εσωτερική έρευνα, ενημερώθηκε στις 21 Νοεμβρίου ότι δεν θα επέστρεφε στον σταθμό. Η Asher αρνείται ότι η συμπεριφορά της δικαιολογούσε την απόλυση και υποστηρίζει ότι το Fox την αντιμετώπισε διαφορετικά από άνδρες εργαζομένους που είχαν κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι το βίντεο «δεν λέει ολόκληρη την ιστορία» και υποστήριξε ότι το περιστατικό είχε αντιμετωπιστεί χρόνια πριν και δεν είχε οδηγήσει τότε στην απόλυσή της.

Η αγωγή της Asher στρέφεται κατά των Fox Television Stations και New World Communications of Detroit και αφορά καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου και αντίποινα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.