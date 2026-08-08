Το καλύτερο πρόσωπο της κρητικής φιλοξενίας συνεχίζουν να προσφέρουν οι επιχειρηματίες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, παρά τις επιπτώσεις που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές στη νότια Κρήτη. Με τον Αύγουστο να βρίσκεται ακόμη στην αρχή του και την τουριστική περίοδο να εκτείνεται και στους φθινοπωρινούς μήνες, οι επαγγελματίες του τουρισμού εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποκατάσταση της κανονικότητας και την προσέλκυση επισκεπτών, επιδιώκοντας να αναστρέψουν το κλίμα επιφυλακτικότητας που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τις φωτιές.

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν – Στήριξη στον προορισμό

Παρά τη μείωση της τουριστικής κίνησης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, η μεγάλη πλειονότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των επιχειρήσεων εστίασης, των εμπορικών καταστημάτων και των τουριστικών υπηρεσιών λειτουργεί κανονικά. Οι φορείς της περιοχής καλούν τους επισκέπτες να συνεχίσουν να επιλέγουν τον Άγιο Βασίλειο, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.

Ο νότος του Ρεθύμνου, με προορισμούς όπως ο Πλακιάς, η Πρέβελη, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, το Ροδάκινο, η Σούδα, οι Λίγκρες και δεκάδες ακόμη παραλίες και παραδοσιακοί οικισμοί, εξακολουθεί να υποδέχεται επισκέπτες. Οι φυσικές ομορφιές, τα φαράγγια, τα ιστορικά μοναστήρια, τα μονοπάτια, η τοπική γαστρονομία και η αυθεντική κρητική φιλοξενία παραμένουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προορισμού, ο οποίος κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πρέβελη, όπου, παρά τη μεγάλη πυρκαγιά, το μοναδικό φοινικόδασος δεν υπέστη εκτεταμένη καταστροφή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος του διατηρήθηκε, ενώ το οικοσύστημα παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες φυσικής αναγέννησης. Η παραλία της Πρέβελης και η ευρύτερη περιοχή παραμένουν επισκέψιμες και εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό της Κρήτης.

«Η Πρέβελη είναι εδώ»

«Όλος ο τουριστικός κλάδος είναι συσπειρωμένος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επανέλθει η περιοχή στην κανονικότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Πέπη Μπιρλιράκη.

Όπως ανέφερε, η τουριστική περίοδος στην Κρήτη συνεχίζεται δυναμικά και μετά τον Αύγουστο, γι’ αυτό και οι επιχειρήσεις εργάζονται ώστε να προσελκύσουν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

«Η Πρέβελη είναι εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η ακτογραμμή της περιοχής είναι προσβάσιμη και οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια τις φυσικές ομορφιές του τόπου και να βιώσουν την αυθεντική κρητική φιλοξενία. Όπως σημείωσε, η στήριξη των επισκεπτών αυτή την περίοδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν και να επενδύουν στην ποιότητα των υπηρεσιών τους.

«Δίνουμε μάχη να επανέλθουμε στην κανονικότητα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σπηλίου, Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι η τοπική κοινωνία δίνει καθημερινά μάχη για την επιστροφή στην κανονικότητα.

«Το Σπήλι είναι εδώ και συνεχίζει να προσφέρει όλα όσα αναζητά ο επισκέπτης. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε όλα να λειτουργούν ομαλά και, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακυρώσεις κρατήσεων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιοχές της νότιας Κρήτης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές έχουν καταγραφεί ακυρώσεις και οι επιχειρήσεις δίνουν καθημερινό αγώνα για να επανέλθουν στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Ο κ. Παπαδάκης εξέφρασε την ευχή η αποκατάσταση να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα, ώστε οι πληγείσες επιχειρήσεις να ανακτήσουν τη δραστηριότητά τους και η περιοχή να συνεχίσει να υποδέχεται επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Άγιος Βασίλειος παραμένει ένας ζωντανός και αυθεντικός προορισμός της Κρήτης.