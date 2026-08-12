Ακόμη ένα μεγάλο όνομα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία καθώς η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμελου Λουκάκου, δίνοντας το ποσό των 6 εκατ. ευρώ στη Νάπολι.

Ο Βέλγος φορ δεν υπολογιζόταν πλέον από τους «παρτενοπέι» έπειτα από δύο χρόνια στην ομάδα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-25, με τη Φενέρ να μη χάνει χρόνο και να αρχίζει τις διαπραγματεύσεις.

Αυτές τελικά οδήγησαν σε συμφωνία για 6 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να λέει, με τη σειρά του, το «ναι» και να μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη, με το τουρκικό πρωτάθλημα να έχει ακόμη ένα μεγάλο όνομα πλέον.

Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και επισήμως την Τετάρτη (12/8) με τη σχετική ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε και οι οπαδοί της ετοιμάζουν εντυπωσιακή υποδοχή στον Λουκάκου, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Άντερλεχτ, Τσέλσι, Γουέστ Μπρομ, Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Ρόμα.