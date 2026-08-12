Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελλούχος ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Με βάση τον κανονισμό της ΕΠΟ, η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει στην 11άδα της δύο παίκτες κάτω των 22 ετών και αν κάποιος εξ αυτών γίνει αλλαγή θα πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχο ηλικιακά παίκτη.

Αυτό, όπως είναι λογικό, επηρεάζει τα πλάνα των δύο προπονητών, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει θέσεις βασικών για την ΑΕΚ στους Μπαλαμώτη και Καλοσκάμη ενώ για τον ΟΦΗ οι δύο νεαροί είναι οι Κωστούλας και Αποστολάκης.

Η Ένωση διεκδικεί το 3ο Super Cup της ιστορίας της ενώ οι Κρητικοί δεν έχουν κατακτήσει ποτέ αυτό το τρόπαιο.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Καλοσκάμης, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.