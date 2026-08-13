Τη ζωή τους έχασαν δύο μέλη του αμερικανικού στρατού μετά την πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου την Τετάρτη στο Τέξας, όπως γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Σαλάδο και αφορούσε επιθετικό ελικόπτερο AH-64E Apache, το οποίο ανήκε σε μονάδα με έδρα το Fort Hood.

«Ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-64E Apache, με βάση το Fort Hood, συνετρίβη σήμερα στο Σαλάδο. Δύο στρατιώτες επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε η στρατιωτική βάση σε ανακοίνωσή της.

Στρατιωτικό προσωπικό έσπευσε στην περιοχή όπου κατέπεσε το ελικόπτερο και βρίσκεται σε συντονισμό με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του περιστατικού.

U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter belonging to the 1st Cavalry Division crashed in central Texas on Wednesday afternoon.



Its two crew-members have perished.



The cause of the crash is yet to become known. pic.twitter.com/LfhSZyf1Z8 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή, ούτε έχει διευκρινιστεί ποια αποστολή εκτελούσε το Apache πριν από την πτώση του.

Τα στοιχεία των δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Οι στρατιωτικές αρχές θα ανακοινώσουν τις ταυτότητές τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης των οικογενειών τους.

Η νέα αεροπορική τραγωδία καταγράφεται περίπου δύο μήνες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια. Στην προηγούμενη συντριβή είχαν σκοτωθεί και οι οκτώ επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.