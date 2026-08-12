Οι καταγγελίες που έρχονται από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS «Abraham Lincoln» σκιαγραφούν την εικόνα ενός πληρώματος που έχει φτάσει στα όρια της σωματικής και ψυχικής αντοχής του, έπειτα από μια αποστολή που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Μάιο και έκτοτε έχει παραταθεί χωρίς να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επιστροφής.

Ένας ναυτικός φέρεται να προσπάθησε να πέσει από το αεροπλανοφόρο στη θάλασσα. Σε άλλη περίπτωση, μέλος του πληρώματος πρόλαβε συνάδελφό του την τελευταία στιγμή, τον άρπαξε από τα χέρια και τον τράβηξε πίσω στο κατάστρωμα.

Στα σπίτια τους, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σύζυγοι και γονείς περιμένουν ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα και μια ημερομηνία επιστροφής που κανείς δεν μπορεί ακόμη να τους δώσει.

Περίπου 5.000 ναυτικοί και πεζοναύτες βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο, το οποίο συμμετέχει στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο με το Ιράν.

«Ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο»

Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά πλέον την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων που υπηρετούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με Military Times και Stars and Stripes, έχουν καταγραφεί αναφορές για περισσότερα από ένα περιστατικά κατά τα οποία μέλη του πληρώματος επιχείρησαν ή προετοιμάζονταν να πέσουν στη θάλασσα. Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό περιστατικών αυτοτραυματισμού κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η Άναμπελ Λόμα δήλωσε στους Military Times ότι ο σύζυγός της επιχείρησε να πέσει από το αεροπλανοφόρο έπειτα από επανειλημμένες παρατάσεις της παραμονής του στη θάλασσα. Ο άνδρας βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όπως περιέγραψε, φοβάται ότι θα αποταχθεί από το Ναυτικό και ότι μία καριέρα 13 ετών μπορεί να καταστραφεί επειδή «λύγισε» από την εξάντληση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, σύζυγος άλλου ναυτικού ανέφερε ότι ο άνδρας της είδε συνάδελφό του να ετοιμάζεται να πέσει στη θάλασσα. Έτρεξε προς το μέρος του, τον έπιασε από τα χέρια και τον τράβηξε στο κατάστρωμα, ενώ ακόμη τρία μέλη του πληρώματος έσπευσαν να βοηθήσουν.

Ακόμη πιο βαριά ήταν η μαρτυρία που ακούστηκε σε συνάντηση συγγενών με την ηγεσία του αμερικανικού Ναυτικού στο Σαν Ντιέγκο. Μία γυναίκα ανέφερε ότι είχε λάβει εκείνη την ημέρα μήνυμα από τον σύζυγό της, στο οποίο της έγραφε ότι «ελπίζει να μην ξυπνήσει αύριο».

Εννέα μήνες αποστολής και μόλις δύο ημέρες στη στεριά

Το «Abraham Lincoln» απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο στις 21 Νοεμβρίου 2025. Αρχικά η αποστολή του αφορούσε τον Ειρηνικό, όμως στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Το πλήρωμα έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την αποστολή πάνω στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται σε μαρτυρίες οικογενειών, οι περισσότεροι είχαν συνολικά μόλις δύο ημέρες στη στεριά, κατά τις σύντομες στάσεις στο Γκουάμ και στο Ομάν.

Ένα από τα διαστήματα χωρίς στάση σε λιμάνι έφτασε τις 208 συνεχόμενες ημέρες, αριθμός που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστος για σύγχρονη ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Η αποστολή αναμενόταν αρχικά να ολοκληρωθεί τον Μάιο. Αυτό δεν συνέβη. Παρατάθηκε και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί δημοσίως ημερομηνία επιστροφής του πλοίου στις ΗΠΑ.

Μούχλα στα ντους, χαλασμένες τουαλέτες και πλυντήρια εκτός λειτουργίας

Η ψυχική εξάντληση συνοδεύεται, σύμφωνα με τις οικογένειες, από ολοένα δυσκολότερες συνθήκες καθημερινότητας.

Μέλη των οικογενειών έχουν καταγγείλει μούχλα στους χώρους των ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια που παραμένουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες και διαστήματα χωρίς ζεστό νερό.

Αναφέρουν επίσης ελλείψεις σε βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαπούνι και οδοντόκρεμα, αλλά και ουρές για φαγητό και προβλήματα στον ανεφοδιασμό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μαρτυρία μητέρας ναυτικού, σύμφωνα με την οποία ένα από τα γεύματα που δόθηκαν στον γιο της αποτελούνταν από δύο τορτίγιες και περίπου μισό φλιτζάνι ρύζι.

Από τον Απρίλιο είχαν ήδη κυκλοφορήσει φωτογραφίες με μικρές μερίδες φαγητού πάνω στο «Abraham Lincoln» και στο USS «Tripoli». Το γραφείο του αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων είχε τότε απορρίψει ότι υπήρχε έλλειψη τροφίμων ή πρόβλημα ποιότητας, δηλώνοντας ότι και τα δύο πλοία διέθεταν επαρκή τρόφιμα και υγιεινές επιλογές για τα πληρώματά τους.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε χαρακτηρίσει εκείνες τις αναφορές «fake news».

Το Ναυτικό παραδέχεται προβλήματα στον ανεφοδιασμό

Η εικόνα που παρουσιάζει επισήμως το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό είναι πιο συγκρατημένη.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με συγγενείς, αξιωματούχοι αναγνώρισαν προβλήματα με τις τουαλέτες και ανέφεραν ότι εξετάζονται τα ζητήματα που έχουν προκύψει στα ντους. Παραδέχτηκαν επίσης ότι έχει δημιουργηθεί καθυστέρηση στην παράδοση τροφίμων, αλληλογραφίας και άλλων προμηθειών, αποδίδοντάς την στις δυσκολίες μεταφοράς υλικού από το Μπαχρέιν προς το αεροπλανοφόρο λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του 5ου Στόλου απέρριψε καταγγελίες για φθορές που δημιουργούν τρύπες στο κατάστρωμα πτήσεων και τόνισε ότι το «Abraham Lincoln» παραμένει πλήρως ικανό να εκτελεί όλες τις αποστολές που του ανατίθενται.

Το Ναυτικό δηλώνει επίσης ότι η διοίκηση του πλοίου αξιολογεί διαρκώς την ψυχολογική ετοιμότητα του πληρώματος και ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο υπάρχουν σύμβουλοι, ιερείς, ιατρικό προσωπικό και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιήσει πόσα περιστατικά απόπειρας αυτοτραυματισμού έχουν καταγραφεί.

«Η εμπιστοσύνη έχει καταστραφεί»

Περισσότεροι από 200 συγγενείς μελών του πληρώματος συγκεντρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Σαν Ντιέγκο για να θέσουν τα προβλήματά τους απευθείας στην ηγεσία του Ναυτικού.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο ασκών χρέη υπουργού Ναυτικού Χανγκ Κάο, ενώ ακολούθησε και δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση, κατά την οποία οικογένειες μίλησαν για την εξάντληση, την ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων τους.

Μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στη συνάντηση είπε χαρακτηριστικά στην ηγεσία ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ οικογενειών και Ναυτικού «έχει καταστραφεί».

Ο αντιναύαρχος Τζόζεφ Κέιχιλ αναγνώρισε ότι η παρατεταμένη ανάπτυξη επιβαρύνει τόσο τα στελέχη όσο και τις οικογένειές τους και επηρεάζει τη δυνατότητα του Ναυτικού να διατηρεί το προσωπικό του σε καλή κατάσταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το «Theodore Roosevelt» θα πάρει τη θέση του – Κανείς δεν λέει πότε

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι οικογένειες περιμένουν μία συγκεκριμένη απάντηση: πότε θα γυρίσει το «Abraham Lincoln»;

Στη συνάντηση στο Σαν Ντιέγκο, ο Χανγκ Κάο ενημέρωσε τους συγγενείς ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS «Theodore Roosevelt» προετοιμάζεται για να αντικαταστήσει το «Lincoln». Δεν τους έδωσε όμως ημερομηνία.

Οι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και απέφυγαν να αποκαλύψουν πότε θα γίνει η αλλαγή.

Έτσι, για περίπου 5.000 ανθρώπους πάνω στο αεροπλανοφόρο και για χιλιάδες ακόμη που τους περιμένουν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος.

Και πλέον το ερώτημα που θέτουν οι οικογένειες δεν αφορά μόνο το πότε θα επιστρέψει το πλοίο στη βάση του, αλλά σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω του.