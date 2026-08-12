Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τίθεται την Πέμπτη 13 Αυγούστου μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς ο νέος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς «βάφει κόκκινες» έξι περιοχές, όπου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς: Κατάσταση Συναγερμού, κατηγορίας 5.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία και η Λέσβος.

Η προειδοποίηση έρχεται έπειτα από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές πυρκαγιές και ισχυρούς ανέμους, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 5

Αναλυτικά, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

την Περιφέρεια Αττικής,

τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας,

τις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας,

την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.

Η κατηγορία 5 αποτελεί το ανώτατο επίπεδο στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και αντιστοιχεί σε κατάσταση συναγερμού.

Τουρνάς: «Η Πέμπτη είναι εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα»

Μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι «η Πέμπτη είναι εξαιρετικά κρίσιμη μέρα» και ότι δεν υπάρχει «κανένα περιθώριο εφησυχασμού».

Όπως επισήμανε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται ήδη από μια περίοδο ιδιαίτερα μεγάλης πίεσης, κατά την οποία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνεχόμενες μεγάλες φωτιές υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα παραμείνει σε επιφυλακή, ενώ ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες. Προβλέπονται επίσης έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό νέων εστιών, ανάπτυξη drones και κινητών κέντρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και αυξημένη παρουσία των ειδικών μονάδων ΕΜΟΔΕ και ΜΕΤΠΕ.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο μεγάλο μέρος της Ελλάδας

Πέρα από τις «κόκκινες» περιοχές, ένα πολύ μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4 – πολύ υψηλού κινδύνου.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα Κύθηρα, περιοχές της Πελοποννήσου και ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα, καθώς και περιοχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Άγιον Όρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Κυκλάδες.

Ειδικότερα, στην κατηγορία 4 βρίσκονται μεταξύ άλλων η Αρκαδία και η Λακωνία, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ζάκυνθος, η Άρτα και η Πρέβεζα, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, η Σκύρος, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος, η Σαμοθράκη και οι Κυκλάδες.

«Red Code» σε ακόμη μεγαλύτερη ζώνη

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» όχι μόνο οι περιοχές της κατηγορίας 5, αλλά και αρκετές από εκείνες που βρίσκονται στην κατηγορία 4.

Στο «Red Code» εντάσσονται, μεταξύ άλλων, ολόκληρη η Αττική μαζί με τα Κύθηρα, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας μαζί με τη Σκύρο, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αρκαδία και η Λακωνία, ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα, περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην κατάσταση αυτή ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και μέσων, ενώ Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα τα αρμόδια συντονιστικά όργανα.

Αυστηροί έλεγχοι και απαγορεύσεις

Αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την τήρηση των απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές όπου αυτές έχουν τεθεί σε ισχύ, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα επανδρώνουν πυροφυλάκια σε 24ωρη βάση.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, εργασίες με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών και απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199.

Με έξι περιοχές στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας στην κατηγορία 4, η Πέμπτη αναμένεται να είναι μία από τις πλέον κρίσιμες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου.