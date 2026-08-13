Κορυφώνεται η αγωνία στην Κολομβία για εκατοντάδες ανθρώπους των οποίων η τύχη εξακολουθεί να αγνοείται, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν χωρίς διακοπή τις έρευνες στα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,4 βαθμών της Δευτέρας.

Ο απολογισμός της καταστροφής αυξήθηκε στους 265 νεκρούς, ενώ επισήμως 496 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια. Νεότερα στοιχεία κάνουν λόγο για 3.770 τραυματίες και περισσότερες από 9.550 κατεστραμμένες κατοικίες, ενώ πάνω από 25.800 οικογένειες έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό.

Το δυτικό τμήμα της Κολομβίας δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα, με εκτεταμένες ζημιές σε πόλεις όπως η Κάλι και η Περέιρα. Ολόκληρα κτίρια κατέρρευσαν, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές και οχήματα καταπλακώθηκαν από τμήματα κτισμάτων. Επίσημα στοιχεία που επικαλούνται νεότερα δημοσιεύματα ανεβάζουν σε περισσότερες από 11.000 τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί.

A través de la Cancillería de Colombia y la UNGRD, estamos canalizando la ayuda internacional para fortalecer la búsqueda de nuestros desaparecidos y brindar respaldo a las familias afectadas.



Mi agradecimiento sincero a todos los países que se han solidarizado con Colombia en… pic.twitter.com/zVahyK9mEn — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 12, 2026

Ο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία μόλις τρεις ημέρες πριν από τον σεισμό, ξεκαθάρισε ότι το βάρος των επιχειρήσεων πέφτει πλέον στην αναζήτηση όσων δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

«Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στους αγνοούμενους», δήλωσε.

Παρότι ο επίσημος αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 496, καταγραφές που πραγματοποιούνται από πολίτες περιλαμβάνουν περισσότερες από 4.100 περιπτώσεις. Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν επίσημο κρατικό απολογισμό.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις περιοχές που υπέστησαν τις βαρύτερες καταστροφές, μεταξύ των οποίων η Κάλι, η Περέιρα, η Μανισάλες και η Κιμπντό. Όσο περνούν οι ώρες, η πιθανότητα να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια μειώνεται, χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται. Οι πρώτες 48 έως 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αν και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις επιβίωσης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

«Οι επόμενες 20 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες»

Παρά την παρέλευση περισσότερων από δύο ημερών, τα συνεργεία στην Κάλι εξακολουθούν να λαμβάνουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχουν ζωντανοί εγκλωβισμένοι.

Devastadoras imágenes muestran cómo quedaron varios edificios, casas y calles de la ciudad de Pereira, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo lugar en Colombia.

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Según información preliminar, el sismo deja 250 fallecidos, 2.500 heridos y cientos de desaparecidos.… pic.twitter.com/x8zWdTi0YO — SUCRE NOTICIAS (@sucrenoticiasec) August 13, 2026

Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, περιέγραψε την Τετάρτη μια επιχείρηση στην οποία πλέον κάθε ώρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

«Οι επόμενες 20 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες για να βρούμε και να διασώσουμε ανθρώπους ζωντανούς», τόνισε.

«Κάθε λεπτό είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε.

Μέσα στην καταστροφή, πάντως, οι διασώστες κατάφεραν να δώσουν και ελπίδα. Στην Περέιρα, η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο ανασύρθηκε ζωντανή αργά την Τρίτη από κατεστραμμένο κτίριο, έπειτα από πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση.

🇨🇴 CALI, COLOMBIA: Ciudadanos buscan posibles sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Equipos de rescate y voluntarios trabajan en las zonas afectadas. 🎥 pic.twitter.com/6kjXB6qsA5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Για περίπου 12 ώρες, τα συνεργεία προσπαθούσαν να δημιουργήσουν δίοδο ανάμεσα στα χαλάσματα ώστε να απελευθερώσουν το παγιδευμένο χέρι της. Γιατρός κατάφερε στο μεταξύ να της χορηγήσει ενδοφλέβια υγρά, προκειμένου να παραμείνει σταθερή μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός.

Η στιγμή που βγήκε από τα συντρίμμια προκάλεσε ξέσπασμα ανακούφισης. Τυλιγμένη με μπλε κουβέρτα, μεταφέρθηκε προς ασθενοφόρο, την ώρα που πυροσβέστες αγκαλιάζονταν και όσοι είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο χειροκροτούσαν.

Λίγο αργότερα, όμως, η πραγματικότητα της καταστροφής επανήλθε με τον πιο σκληρό τρόπο. Στην ίδια πόλη, ένας άνδρας βγήκε νεκρός από τα ερείπια κτιρίου, με τη σορό του σκεπασμένη με λευκή κουβέρτα.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Imágenes de dron muestran la magnitud de la devastación en el barrio La Lorena de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que deja al menos 72 muertos mientras continúan las labores de rescate.… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 12, 2026

Κήρυξη κατάστασης «οικονομικής έκτακτης ανάγκης»

Ο κολομβιανός νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα, μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου.

«Αποφάσισα να καταφύγω στην κήρυξη (κατάστασης) οικονομικής έκτακτης ανάγκης, μηχανισμό που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση όπως πρέπει», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο νέος αρχηγός του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, κάνοντας λόγο για «σαφές μήνυμα δέσμευσης και ανοικοδόμησης στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφή».

Χιλιάδες σεισμόπληκτοι χωρίς σπίτι

Μεγάλο είναι και το πρόβλημα της στέγασης. Στις περιοχές της λεγόμενης ζώνης του καφέ, οι οποίες συγκαταλέγονται στις περισσότερο πληγείσες, σχολεία, αθλητικά κέντρα και άλλα δημόσια κτίρια χρησιμοποιούνται πλέον για τη φιλοξενία ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

#CirculaEnRedes📲| 🐕❤️ ¡Rescatado con vida entre los escombros!



En medio de la emergencia provocada por el sismo que sacudió Colombia, un perrito fue localizado y rescatado con vida entre los restos de una vivienda colapsada en Cali. ⛑️🇨🇴



Varias personas trabajaron con cuidado… pic.twitter.com/tbb2ZYLPCL — Tabasco HOY (@TabascoHOY) August 12, 2026

Στην Κάλι και την Περέιρα, αρκετές οικογένειες έχουν περάσει τις νύχτες σε πάρκα. Για κάποιους δεν υπάρχει πλέον κατοικία στην οποία μπορούν να επιστρέψουν, ενώ άλλοι αποφεύγουν να μπουν στα κτίριά τους φοβούμενοι νέες δονήσεις ή την κατάρρευση κατασκευών που έχουν ήδη υποστεί ζημιές.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας είχε καταγράψει 130 μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση.

«Έχουμε τα πιο σημαντικά πράγματα: μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας, φαγητό, νερό και, στη δική μου περίπτωση, ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η 48χρονη Έντιθ Πενάγκος, η οποία φιλοξενείται μαζί με τον έφηβο γιο της σε σκηνή που έχει στηθεί σε πάρκο της Περέιρα.

A large building was captured tilting to the side in Manizales, Colombia after a damaging and deadly 7.4 magnitude earthquake struck the region on Monday, killing at least 181 people and injuring 1,595. https://t.co/ZrFefBhJqF pic.twitter.com/5lGfYorugj — CBS News (@CBSNews) August 11, 2026

Ο σεισμολόγος και καθηγητής Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων, Ροντρίγκο Λεόν Λόγια, σημείωσε ότι θεωρείται μικρή η πιθανότητα μιας νέας δόνησης αντίστοιχης ισχύος στην ίδια ακριβώς περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει η σεισμική δραστηριότητα.

«Ας θυμόμαστε ότι η Κολομβία είναι γεμάτη ενεργά ρήγματα», επισήμανε.

«Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να ξανασυμβεί. Το ερώτημα είναι πότε θα σημειωθεί σεισμός αντίστοιχου μεγέθους σε κάποια άλλη από τις σεισμικές πηγές της Κολομβίας», πρόσθεσε.

Η καταστροφή χτύπησε περιοχές που αντιμετώπιζαν ήδη ανθρωπιστική κρίση

Ακόμη δυσκολότερη είναι η εικόνα στο Τσοκό, μία από τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. Η φτώχεια, η απομόνωση πολλών κοινοτήτων και οι συνέπειες δεκαετιών ένοπλης βίας δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στις επιχειρήσεις αρωγής.

Σε τμήματα της βορειοδυτικής Κολομβίας δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη εικόνα των ζημιών. Η απώλεια τηλεπικοινωνιών και η δυσκολία πρόσβασης σε κοινότητες που βρίσκονται βαθιά μέσα σε δασικές εκτάσεις —σε ορισμένες περιπτώσεις η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω ποταμών— καθυστερούν την αποτίμηση της καταστροφής.

«Αυτός ο σεισμός επιβαρύνει μια ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση και υπάρχει ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης», δήλωσε ο Τζοβάνι Ρίτσο, διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων στην Κολομβία.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν στην περιοχή ήδη πριν από την καταστροφή, εξαιτίας των εκτοπισμών και της συνεχιζόμενης δράσης ένοπλων οργανώσεων. Η παρουσία προσωπικού και υποδομών στο πεδίο επέτρεψε την ταχύτερη κινητοποίησή τους μετά τον σεισμό.

BREAKING: At least 111 killed, over 80 injured after strong earthquake in Colombia; more people trapped pic.twitter.com/QPFihkmOtb — BNO News Live (@BNODesk) August 10, 2026

Φτάνει διεθνής βοήθεια στην Κολομβία

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις έρευνας, έχει αρχίσει η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από το εξωτερικό.

Το Μεξικό έστειλε δύο στρατιωτικά αεροσκάφη στην Περέιρα με 19,5 τόνους τρόφιμα μακράς διαρκείας και 19 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Έχει επίσης προγραμματιστεί η αποστολή ακόμη 39 τόνων βοήθειας, ενώ 255 στρατιωτικοί ειδικοί και 20 σκύλοι έρευνας και διάσωσης έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για πιθανή ανάπτυξη στη χώρα.

Βοήθεια προσφέρθηκε και από το Ελ Σαλβαδόρ, με τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε να δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαθέσει δύο αεροσκάφη που θα μεταφέρουν συνολικά 100 τόνους ανθρωπιστικού υλικού.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται μέρα και νύχτα. Στην Κάλι και την Περέιρα, διασώστες με ειδικό εξοπλισμό, γερανούς και εκπαιδευμένους σκύλους εξακολουθούν να αναζητούν σημάδια ζωής, καθώς η επιχείρηση εισέρχεται στην πιο δύσκολη φάση της.