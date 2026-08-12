Μερικά δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να χωρίσουν έναν μοτοσικλετιστή από μια πιθανή τραγωδία, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που καταγράφηκε σε επαρχιακό δρόμο της χώρας και κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Η κάμερα GoPro στο κράνος του αναβάτη καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένα βυτιοφόρο εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του, έχοντας βγει σχεδόν ολόκληρο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκειμένου να προσπεράσει προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Το ακόμη πιο επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι η προσπέραση γίνεται πάνω σε στροφή και σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του βυτιοφόρου να μην έχει ουσιαστικά ορατότητα για τα οχήματα που κινούνται από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε…»

Ο μοτοσικλετιστής κινείται κανονικά στη λωρίδα του όταν βλέπει το τεράστιο όχημα να έρχεται κατά πάνω του.

Η αντίδρασή του είναι ακαριαία. Κόβει ταχύτητα και μετακινεί τη μοτοσικλέτα όσο περισσότερο μπορεί προς τη δεξιά άκρη του δρόμου, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για να περάσει το βυτιοφόρο.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε…», ακούγεται να φωνάζει τρομαγμένος την ώρα που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει.

Δευτερόλεπτα αργότερα, έχοντας πλέον αποφύγει τη σύγκρουση, μονολογεί: «Παραλίγο να πεθάνουμε!»

Το βίντεο αποτυπώνει πόσο οριακή ήταν η κατάσταση, καθώς το βυτιοφόρο καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του αντίθετου ρεύματος και ο αναβάτης αναγκάζεται να κινηθεί σχεδόν στην άκρη του οδοστρώματος για να το αποφύγει.

Μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε τραγωδία

Το βυτιοφόρο φαίνεται να προσπερνά ένα γκρι αυτοκίνητο, περνώντας τη διπλή γραμμή και μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα ενώ βρίσκεται ακόμη στη στροφή.

Εάν ο μοτοσικλετιστής κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα ή δεν αντιδρούσε εγκαίρως, τα περιθώρια αποφυγής μιας μετωπικής σύγκρουσης θα ήταν ελάχιστα.

Ακόμη πιο δραματικό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα εάν στο σημείο της μοτοσικλέτας βρισκόταν ένα αυτοκίνητο ή άλλο μεγαλύτερο όχημα, καθώς ο διαθέσιμος χώρος για ελιγμό θα ήταν πολύ μικρότερος.

Δεν έχει γίνει γνωστό πού καταγράφηκε

Παρά τη μεγάλη διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής περιοχή της Ελλάδας όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Από το διαθέσιμο υλικό προκύπτει ότι πρόκειται για επαρχιακό οδικό δίκτυο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστικό στηθαίο. Δεν έχει επίσης γίνει γνωστό αν τα στοιχεία του οδηγού του βυτιοφόρου έχουν ταυτοποιηθεί ή αν το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις Αρχές.

Το μόνο βέβαιο από τις εικόνες είναι ότι μια εξαιρετικά επικίνδυνη οδηγική επιλογή έφερε δύο οχήματα σε απόσταση αναπνοής από μια σύγκρουση – και ότι η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση του μοτοσικλετιστή απέτρεψαν τα χειρότερα.