Ο Τσάβι είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, με συμβόλαιο ως το 2030, αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν.
Οι «οράνιε» δεν τα πήγαν καθόλου καλά στο Μουντιάλ 2026 και ο Κούμαν παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στη φάση των «32», με τα σενάρια για τον διάδοχο του να είναι πολλά.
Ο Άρνε Σλοτ ήταν αυτός που παρουσιαζόταν σαν φαβορί και ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν επίσης στη λίστα των υποψηφίων, αυτός που πήρε το χρίσμα όμως, τελικά, είναι ο Τσάβι.
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας εξέπληξε με την επιλογή της και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού, ο οποίος είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup με τη Μπαρτσελόνα, με συμβόλαιο ως το 2030.
Ο Τσάβι ήταν εκτός πάγκων την τελευταία διετία, τώρα όμως επιστρέφει ως προπονητής των «οράνιε», με στόχο να τους οδηγήσει σε επιτυχίες στο Euro 2028 και στο Μουντιάλ 2030.
We proudly present our new head coach. 🇳🇱⁰⁰Welcome, Xavi Hernández! 🧡#NothingLikeOranje #Xavi2030 pic.twitter.com/9aOpc9J53S— OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026