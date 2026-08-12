Ο Τσάβι είναι ο νέος προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, με συμβόλαιο ως το 2030, αντικαθιστώντας τον Ρόναλντ Κούμαν.

Οι «οράνιε» δεν τα πήγαν καθόλου καλά στο Μουντιάλ 2026 και ο Κούμαν παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο στη φάση των «32», με τα σενάρια για τον διάδοχο του να είναι πολλά.

Ο Άρνε Σλοτ ήταν αυτός που παρουσιαζόταν σαν φαβορί και ο Έρικ Τεν Χαγκ ήταν επίσης στη λίστα των υποψηφίων, αυτός που πήρε το χρίσμα όμως, τελικά, είναι ο Τσάβι.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας εξέπληξε με την επιλογή της και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού, ο οποίος είχε κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup με τη Μπαρτσελόνα, με συμβόλαιο ως το 2030.

Ο Τσάβι ήταν εκτός πάγκων την τελευταία διετία, τώρα όμως επιστρέφει ως προπονητής των «οράνιε», με στόχο να τους οδηγήσει σε επιτυχίες στο Euro 2028 και στο Μουντιάλ 2030.