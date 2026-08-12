Με γκολ των Κβαρατσχέλια και Ντουέ η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 την Άστον Βίλα και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με τους Άγγλους να έχουν την πρώτη ευκαιρία με το σουτ του Καμαρά που έφυγε λίγο άουτ και τους Γάλλους να ανοίγουν το σκορ στο 20′ με τον κεραυνό του Κβαρατσχέλια (1-0).

Η Άστον Βίλα ανέβηκε στη συνέχεια και είχε ευκαιρίες για την ισοφάριση με τον Μαντζό, ο οποίος τελικά κατάφερε να βρει δίχτυα στο 45′, για το 1-1, με δυνατό σουτ που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Σαφόνοφ.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο την ανατροπή, στο 61′ όμως ο Ντουέ έφυγε στην αντεπίθεση και με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Μπιζό για το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄ Λούκας Ερναντές), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (75΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσχέλια (88΄ Μπεράλδο), Ντουέ (87΄ Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄ Ντεμπελέ).

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμάρα (72΄ Μπογκάρντε), Ζοάο Γκόμες (79΄ Μπάρλεϊ) ΜακΓκίν (73΄ Άλισον), Χέμινγκς, Μπουεντία, Μάτζο (72΄ Έιμπραχαμ).