Η ημέρα για τα ζώδια σήμερα ζητά διαφορετικά πράγματα από κάθε ζώδιο. Η Σελήνη στην Παρθένο συνδέεται με τον Χείρωνα και τον Άρη, στρέφοντας την προσοχή σε πρακτικά ζητήματα, προσωπικές ανάγκες και αποφάσεις που έχουν μείνει πίσω.

Την ίδια στιγμή, η αρμονική σχέση Ερμή και Αφροδίτης δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για επικοινωνία, έρωτα, φλερτ και συνεργασίες. Αργότερα, όμως, το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές, νεύρα και απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Κριός

Για τον Κριό, η σημερινή ημέρα ξεκινά από το σώμα και την καθημερινή φροντίδα. Η Σελήνη στην Παρθένο σε σύνδεση με τον Χείρωνα και τον Άρη σε καλεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στην υγεία σου, πριν απαιτήσεις από τον εαυτό σου να ανταποκριθεί σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Ένα καλό πρωινό, αρκετό νερό και λίγη ήπια άσκηση μπορούν να αποτελέσουν μια πρακτική αφετηρία. Το ζητούμενο είναι να μην τα αντιμετωπίσεις ως κάτι περιστασιακό, αλλά να τα εντάξεις στη ρουτίνα σου.

Στα ερωτικά, η επαφή Ερμή και Αφροδίτης δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παιχνίδι, χιούμορ και φλερτ. Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, δείξε το ενδιαφέρον σου χωρίς να περιμένεις από τον άλλον να το μαντέψει.

Το απόγευμα χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού μπορεί να κάνει ένα πείραγμα να ακουστεί διαφορετικά από την πρόθεσή σου. Απόφυγε σχόλια που μπορεί να εκληφθούν ως επίθεση ή κριτική.

Ταύρος

Ο Ταύρος έχει μπροστά του ένα πρωινό κατάλληλο για να δουλέψει πάνω σε ιδέες που έχουν ήδη πάρει μορφή. Οι όψεις της Σελήνης με τον Χείρωνα και τον Άρη βοηθούν να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεις μια δουλειά, ένα σχέδιο ή μια προσωπική σου θέση.

Μην υποτιμήσεις τις μικρές λεπτομέρειες. Είναι αυτές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δείξουν πόση προσοχή έχεις δώσει σε αυτό που δημιουργείς.

Παράλληλα, Ερμής και Αφροδίτη ενισχύουν τη διάθεσή σου να φροντίσεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Μπορεί να θελήσεις να τους προσφέρεις χρόνο, πρακτική βοήθεια ή απλώς μια πιο ζεστή παρουσία. Μην ξεχνάς όμως τις δικές σου ανάγκες.

Το απόγευμα, η ένταση ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ουρανό μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με την κούραση. Αν έχεις πιέσει υπερβολικά τον εαυτό σου, θα χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η ημέρα έχει χαρακτήρα ξεκαθαρίσματος. Η Σελήνη στην Παρθένο και οι όψεις της με τον Χείρωνα και τον Άρη σε ωθούν να εξετάσεις καταστάσεις που επαναλαμβάνονται και να καταλάβεις τι είναι αυτό που τις κρατά ενεργές.

Μπορεί να χρειαστεί να γυρίσεις σε παλιότερες εμπειρίες και επιρροές που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σήμερα. Το σημαντικό είναι να εντοπίσεις τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτά τα μοτίβα.

Στη συνέχεια, Ερμής και Αφροδίτη σε βοηθούν να αναδείξεις τις ικανότητές σου. Αν υπάρχει κάποιο ταλέντο που μέχρι σήμερα κρατούσες σε δεύτερο πλάνο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να του δώσεις χώρο.

Στα ερωτικά, το φλερτ μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά θα χρειαστείς πνευματική σύνδεση για να κρατήσεις πραγματικά το ενδιαφέρον σου. Το απόγευμα, οι διαθέσεις σου μπορεί να αλλάξουν απότομα εξαιτίας του τετραγώνου Σελήνης και Ουρανού.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος μπορεί να βρει μεγαλύτερη ανακούφιση όταν πάψει να φοβάται την αντίδραση των άλλων. Η Σελήνη στην Παρθένο, σε όψη με τον Άρη και τον Χείρωνα, σε ενθαρρύνει να μιλήσεις ανοιχτά για ιδέες, επιθυμίες ή σχέδια που μέχρι τώρα κρατούσες για τον εαυτό σου.

Η ανταπόκριση του περιβάλλοντός σου ίσως σε εκπλήξει. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν αντίστοιχες σκέψεις, αλλά να μην τις εκφράζουν επειδή φοβούνται την απόρριψη.

Η αρμονική σχέση Ερμή και Αφροδίτης δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για επικοινωνία και μπορεί να κάνει και τους άλλους πιο πρόθυμους να εκφραστούν.

Το απόγευμα, όμως, η σκέψη μπορεί να γίνει υπερβολικά γρήγορη. Το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού σε κάνει να ψάχνεις συνεχώς τι μπορεί να πάει στραβά. Μην εγκλωβιστείς στην υπερανάλυση, γιατί έτσι θα καθυστερήσεις μια απόφαση που χρειάζεται να πάρεις.

Λέων

Μια νέα επαγγελματική διαδρομή ή ένα σημαντικό σχέδιο μπορεί να βρίσκεται στα πρώτα του βήματα για τον Λέοντα. Οι όψεις της Σελήνης με τον Χείρωνα και τον Άρη σε καλούν να ασχοληθείς με όσα είναι εφικτό να ολοκληρωθούν σήμερα, αντί να προσπαθείς να λύσεις από τώρα ολόκληρο το μέλλον.

Η παρουσία Ερμή και Αφροδίτης ενισχύει την επικοινωνία και κάνει πιο εύκολο να κερδίσεις την προσοχή των άλλων. Αν θέλεις κάτι συγκεκριμένο, ζήτησέ το καθαρά. Η ανταπόκριση μπορεί να έρθει νωρίτερα από όσο υπολογίζεις.

Το απόγευμα χρειάζεται συγκέντρωση. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να σε κάνει να χάνεις εύκολα τον ειρμό σου και να σκορπίζεις τον χρόνο σου. Μείωσε τους περισπασμούς, ιδιαίτερα την άσκοπη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, και προστάτευσε τον χρόνο που χρειάζεσαι για τις σημαντικές υποχρεώσεις σου.

Παρθένος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, Παρθένε, και από νωρίς το πρωί δημιουργεί υποστηρικτικές όψεις με τον Χείρωνα και τον Άρη. Η διάθεση για δράση γίνεται πιο έντονη και μπορεί να σε οδηγήσει σε κινήσεις που μέχρι τώρα ανέβαλλες.

Αν προκύψει ευκαιρία να γνωρίσεις ανθρώπους, να μιλήσεις, να συμμετάσχεις ή να παρουσιάσεις κάτι δικό σου, μην την αφήσεις να περάσει χωρίς να την αξιοποιήσεις.

Ερμής και Αφροδίτη σε βοηθούν να διατηρήσεις καλύτερη επαφή με το περιβάλλον σου και να αντιλαμβάνεσαι πιο καθαρά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Είναι επίσης μια καλή στιγμή για να κάνεις μια προσωπική ευχή και να παρατηρήσεις τις εξελίξεις που ακολουθούν.

Το απόγευμα, όμως, το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού μπορεί να φέρει απρόσμενες δυσκολίες ή συμπεριφορές από ανθρώπους που δεν περίμενες.

Ζυγός

Πριν προχωρήσει ο Ζυγός σε μια σημαντική επαγγελματική ή προσωπική δέσμευση, χρειάζεται να κλείσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Η πρωινή επιρροή της Σελήνης με τον Χείρωνα και τον Άρη βοηθά να ολοκληρώσεις συζητήσεις, να διευθετήσεις συμφωνίες και να χτίσεις πιο σταθερές συνεργασίες.

Η επαφή Ερμή και Αφροδίτης μπορεί να φέρει μια χρήσιμη επαγγελματική γνωριμία. Μην θεωρήσεις δεδομένο ότι πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου. Μια σύσταση, μια γνωριμία ή μια καλή κουβέντα από έναν άνθρωπο που σε εκτιμά μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε μια ευκαιρία.

Ταυτόχρονα, δώσε χώρο και στους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Το να τους στηρίξεις μπορεί να ενισχύσει και τις δικές σου σχέσεις.

Το απόγευμα, με τη Σελήνη απέναντι στην ενέργεια του Ουρανού, κράτησε σημειώσεις για περιστατικά ή σκέψεις που εμφανίζονται ξαφνικά. Κάποια από αυτά μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις μια κατάσταση.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να κερδίσει πολλά από μια δεύτερη γνώμη. Η Σελήνη στην Παρθένο και οι όψεις της με τον Χείρωνα και τον Άρη σε φέρνουν σε επαφή με ανθρώπους των οποίων η γνώμη μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επόμενη κίνησή σου.

Άκουσε τις παρατηρήσεις τους και δες τι μπορείς πραγματικά να αξιοποιήσεις. Η εξωτερική ματιά ίσως σου δείξει μια πλευρά της υπόθεσης που δεν είχες υπολογίσει.

Στα ερωτικά, η ημέρα μπορεί να φέρει φλερτ και νέες επαφές. Μην αφήσεις όμως μια έντονη έλξη να σε κάνει να αγνοήσεις όσα θεωρείς απαραίτητα σε έναν σύντροφο. Η σύνδεση Ερμή και Αφροδίτης σε καλεί ακριβώς να ξεκαθαρίσεις τι αναζητάς.

Το απόγευμα, η Σελήνη και ο Ουρανός μπορεί να ενεργοποιήσουν ζήλια ή ανασφάλεια. Απόφυγε αντιδράσεις που βασίζονται σε υποθέσεις.

Τοξότης

Ο Τοξότης χρειάζεται να μείνει προσηλωμένος στη δική του πορεία και να μην παρασυρθεί από μικρούς ανταγωνισμούς. Η Σελήνη στην Παρθένο, μαζί με τον Χείρωνα και τον Άρη, σε βοηθά να συγκεντρώσεις την ενέργειά σου σε επαγγελματικούς στόχους, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις.

Αν υπάρχει κάτι που θέλεις να πετύχεις, σήμερα έχει μεγαλύτερη σημασία να δείξεις τι μπορείς να προσφέρεις παρά να ασχοληθείς με το τι κάνουν οι άλλοι.

Η αρμονική σύνδεση Ερμή και Αφροδίτης βελτιώνει την επικοινωνία με συναδέλφους και συνεργάτες. Μια πρακτική βοήθεια, μια συμβουλή ή μια εξυπηρέτηση μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σχέση αμοιβαίου οφέλους.

Το απόγευμα, το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού μπορεί να σε βγάλει από το πρόγραμμά σου εξαιτίας ανθρώπων που απαιτούν διαρκώς χρόνο και προσοχή. Χρειάζεται να θέσεις ξεκάθαρα όρια.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως αντλεί ενέργεια από ανθρώπους και σχέσεις που του δίνουν στήριξη. Η είσοδος της Σελήνης στην Παρθένο και η σύνδεσή της με τον Χείρωνα και τον Άρη ενισχύουν την ανάγκη για νέες εμπειρίες και διαφορετικά ερεθίσματα.

Αν το τελευταίο διάστημα ένιωθες ότι κινείσαι χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, ίσως χρειάζεσαι απλώς μια αλλαγή παραστάσεων. Μια νέα δραστηριότητα, ένα ταξίδι ή κάτι που σε βγάζει από την επανάληψη μπορεί να ανανεώσει το ενδιαφέρον σου.

Στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά, η συνάντηση Ερμή και Αφροδίτης ευνοεί τις σχέσεις όπου υπάρχει κοινός στόχος. Οι ξεκάθαροι ρόλοι θα είναι σημαντικοί.

Το απόγευμα, το τετράγωνο Σελήνης και Ουρανού μπορεί να προκαλέσει σύγχυση αν κανείς δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Ξεκαθάρισε από πριν τις αρμοδιότητες κάθε πλευράς.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος έχει λόγο να κοιτάξει πίσω, όχι για να μείνει στο παρελθόν, αλλά για να αναγνωρίσει όσα έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει. Οι όψεις της Σελήνης με τον Χείρωνα και τον Άρη μπορούν να λειτουργήσουν ως αφορμή για μια τέτοια προσωπική αποτίμηση.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως θυμηθείς δεξιότητες, ιδέες ή τρόπους δουλειάς που είχες αφήσει στην άκρη και τώρα μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι.

Η αρμονική σχέση Ερμή και Αφροδίτης δυναμώνει τη συναισθηματική σύνδεση με τους ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για σένα. Αναζήτησε την επαφή μαζί τους και άφησε χώρο για όσα σας ενώνουν.

Το απόγευμα χρειάζεται ψυχραιμία. Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ουρανό μπορεί να προκαλέσει βιαστικές αντιδράσεις, ειδικά αν εμφανιστεί ζήλια. Μην καταλήξεις σε συμπεράσματα χωρίς να έχεις όλα τα δεδομένα.

Ιχθύες

Για τους Ιχθύες, η ημέρα ξεκινά με ανάγκη για ενθάρρυνση και ουσιαστική ανθρώπινη επαφή. Η Σελήνη στην Παρθένο, σε όψη με τον Χείρωνα και τον Άρη, σε καλεί να στραφείς σε ανθρώπους που ξέρεις ότι μπορούν να σε ακούσουν και να σε στηρίξουν.

Μια απλή κουβέντα μπορεί να σου δώσει περισσότερη δύναμη από όσο περιμένεις. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Αν αντιληφθείς ότι κάποιος κοντινός σου άνθρωπος χρειάζεται στήριξη, μην διστάσεις να του τη δώσεις.

Ερμής και Αφροδίτη φέρνουν στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και κοινά σχέδια. Οι συζητήσεις γύρω από στόχους, ευθύνες και επόμενα βήματα μπορούν να σε βοηθήσουν να οργανώσεις καλύτερα μια κοινή πορεία.

Το απόγευμα, η Σελήνη και ο Ουρανός δημιουργούν ένα πιο απρόβλεπτο κλίμα. Δείξε υπομονή απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να αλλάζουν εύκολα διάθεση και μην απαντάς αμέσως σε κάθε ένταση.