Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη αεροπορική επίθεση στην περιοχή του λιμανιού της Ιζμαήλ, στη νοτιοδυτική περιφέρεια της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών ουκρανικών αρχών στο Telegram.

Η Ιζμαήλ βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία και φιλοξενεί το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη. Αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις εξαγωγές της χώρας, καθώς μέσω του λιμανιού διακινούνται σιτηρά και άλλα εμπορεύματα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν εκ νέου στη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Οι τοπικές αρχές απέδωσαν τις διακοπές ρεύματος σε επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Όπως ανέφερε, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα «απωθούσε» την επίθεση, ενώ ειδικά συνεργεία βρίσκονταν στη διαδικασία αποτίμησης των ζημιών.