Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός στην Κάρπαθο για κλοπή από ξενοδοχειακό κατάλυμα, με την αστυνομία να διαπιστώνει κατά τον έλεγχο ότι αναζητούνταν και ως δραπέτης σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Τρίτης 11 Αυγούστου ο άνδρας εισήλθε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Από τον χώρο αφαίρεσε τιμαλφή, ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρήματα.

Μετά την καταγγελία, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 12 Αυγούστου οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε πλοίο της γραμμής, λίγο πριν αναχωρήσει από το νησί.

Κατά την προσαγωγή του δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα και δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Η εξακρίβωση των πραγματικών του στοιχείων αποκάλυψε ότι δεν είχε επιστρέψει σε σωφρονιστικό κατάστημα έπειτα από άδεια που του είχε χορηγηθεί και αναζητούνταν ως δραπέτης.

Τα κλοπιμαία και τα χρήματα εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τους δικαιούχους τους.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ψευδή κατάθεση και απόδραση κρατουμένου και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.