Στην αγορά για μια σημαντική προσθήκη πίσω από τον επιθετικό βρίσκεται η Ομόνοια, με το όνομα του Τάσου Μπακασέτα να βρίσκεται στη λίστα της κυπριακής ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κύπρο, οι άνθρωποι της Ομόνοιας έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του 33χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού και έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη διερευνητική επαφή με τον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρεται, η κυπριακή ομάδα επικοινώνησε με τον αθλητικό διευθυντή των «πράσινων» και πρώην τερματοφύλακα της Ομόνοιας, Στέφανο Κοτσόλη, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα που αφορούν τον Μπακασέτα.

Το οικονομικό στο επίκεντρο

Το βασικό θέμα που προκύπτει αφορά το οικονομικό σκέλος και συγκεκριμένα το συμβόλαιο του Έλληνα άσου. Με βάση όσα μεταφέρει το κυπριακό δημοσίευμα, στη συζήτηση τέθηκε το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να καλύψει ένα μέρος του ποσού που απαιτείται για την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, με την Ομόνοια να αναλαμβάνει το υπόλοιπο.

Ο Μπακασέτας έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετό διάστημα ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν την καλύτερη δυνατή λύση για το μέλλον του.

Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, αφήνοντας την Τραμπζονσπόρ. Με τον τουρκικό σύλλογο είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2021-22, έχοντας κομβικό ρόλο στην πορεία προς τον τίτλο.

Από την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Μπακασέτας έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχοντας απολογισμό 20 γκολ και 10 ασίστ. Παράλληλα, έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.