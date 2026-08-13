Τα παιδιά του Μάικλ Μπαμπάνγκ Χαρτόνο, εκ των ιδιοκτητών της ιταλικής Κόμο 1907, έλαβαν μετοχές αξίας τουλάχιστον 2,93 δισ. δολαρίων, περίπου 2,5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της μεταβίβασης της οικογενειακής περιουσίας.

Ο Χαρτόνο έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο σε ηλικία 86 ετών. Μαζί με τον αδελφό του, Ρόμπερτ Μπούντι Χαρτόνο, κατείχε λίγο περισσότερο από το 50% της Bank Central Asia, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ινδονησίας, καθώς και άλλες επιχειρήσεις μέσω της PT Dwimuria Investama Andalan.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην κυβέρνηση, το 49% του Μάικλ στην Dwimuria μοιράστηκε ισόποσα μεταξύ των τεσσάρων κληρονόμων του.

Μόνο με βάση τη συμμετοχή της Dwimuria στην Bank Central Asia, το μερίδιο του Μάικλ στην εταιρεία συμμετοχών αποτιμάται σε τουλάχιστον 11,7 δισ. δολάρια στις 11 Αυγούστου. Η οικογένεια διαθέτει παράλληλα συμμετοχές σε διάφορους κλάδους, μεταξύ άλλων στις τράπεζες, τα τσιγάρα, τα εμπορικά κέντρα και τις φυτείες.

4 Anak Michael Hartono Dapat Warisan Rp 52,3 Triliun per Orang



Akurat Info, Jakarta – Anak-anak dari mendiang Michael Bambang Hartono dikabarkan menerima pengalihan saham senilai setidaknya US$ 2,93 miliar atau sekitar Rp 52,3 triliun untuk masing-masing anak dari perusahaan… — Akurat Info (@media_akurat) August 13, 2026

Οι Χαρτόνο είναι επίσης ιδιοκτήτες της PT Djarum, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιγάρων με άρωμα γαρίφαλου στην Ινδονησία, γνωστών ως kretek.

Η συγκεκριμένη κληρονομική μεταβίβαση αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής γενιάς στις μεγαλύτερες οικογενειακές περιουσίες της Ασίας. Η αξία της περιουσίας που πέρασε στους κληρονόμους των Χαρτόνο ξεπερνά τα περίπου 10 δισ. δολάρια που άφησε ο Σιγκαπουριανός Γουί Τσο Γιαου, πατριάρχης της United Overseas Bank.

Στις 11 Αυγούστου, η συνολική περιουσία των δύο αδελφών Χαρτόνο ανερχόταν σε 28,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, καθιστώντας τους την πλουσιότερη οικογένεια της Ινδονησίας. Εκπρόσωπος της οικογένειας δεν θέλησε να σχολιάσει τη δήλωση κληρονομιάς.

Η περιουσία των δύο αδελφών αυξήθηκε σημαντικά μετά την επέκταση της επιχείρησης τσιγάρων που είχαν κληρονομήσει από τον πατέρα τους, αλλά και την είσοδό τους στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Bank Central Asia αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ινδονησίας βάσει χρηματιστηριακής αξίας, η οποία ανέρχεται περίπου στα 44 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο Βίκτορ Χαρτόνο, μεγαλύτερος γιος του Ρόμπερτ Μπούντι, διαδέχθηκε τον πατέρα του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της PT Djarum, σύμφωνα με άλλο σχετικό έγγραφο. Προηγουμένως κατείχε τη θέση του διευθυντή επιχειρησιακής λειτουργίας.