«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Μάικλ Χαρτόνο, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ Μπούντι αποτελούσε τον βασικό μέτοχο της Κόμο. Η οικογένεια των Ινδονήσιων δισεκατομμυριούχων είχε αποκτήσει τον σύλλογο το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να τον επαναφέρει στη Serie A, με την ομάδα να βρίσκεται πλέον ακόμη και στη ζώνη που οδηγεί στο Champions League.

Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε αρχικά από μέσα ενημέρωσης της Ινδονησίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα. Ο Μάικλ Μπαμπάνγκ Χαρτόνο γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1939. Ο γιος του, Βίκτορ, 54 ετών, είναι από το 1999 διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Djarum.

Η οικογένεια Χαρτόνο

Με συνολική καθαρή περιουσία που υπολογίζεται στα 43,8 δισεκατομμύρια δολάρια, οι αδελφοί Χαρτόνο θεωρούνται οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Ινδονησία. Ο Μάικλ Μπαμπάνγκ Χαρτόνο ήταν μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Παράλληλα είχε έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα μέσω του Ιδρύματος Djarum, το οποίο στηρίζει την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

Εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, υπήρξε και επαγγελματίας παίκτης μπριτζ και για πολλά χρόνια αγωνίστηκε για την ένταξη του αθλήματος στους Ασιατικούς Αγώνες. Η ομάδα του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες του 2018.

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία

Η ιστορία της οικογενειακής αυτοκρατορίας των Χαρτόνο ξεκινά το 1950, όταν ο πατέρας τους, Οέι Βι Γκουάν, αγόρασε μια χρεοκοπημένη εταιρεία παραγωγής τσιγάρων και την μετονόμασε σε Djarum – λέξη που σημαίνει «βελόνα γραμμοφώνου». Από τότε η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τσιγάρων γαρίφαλου στην Ινδονησία.

Η οικογένεια Χαρτόνο κατέχει επίσης σημαντικό ποσοστό στη Bank Central Asia, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ διαθέτει πολυτελή ακίνητα στην Τζακάρτα και το γνωστό brand ηλεκτρονικών ειδών Polytron, το οποίο το 2025 επεκτάθηκε και στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδονησία. Επιπλέον, οι Χαρτόνο έχουν συμμετοχή και στη Razer, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που δραστηριοποιείται στον εξοπλισμό για videogames.

Από το 2019, οι αδελφοί Χαρτόνο ανέλαβαν την ιδιοκτησία της Κόμο 1907 και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να επαναφέρουν τον σύλλογο στα μεγάλα σαλόνια του ιταλικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα να διεκδικεί πλέον ακόμη και μια θέση στο Champions League.