Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 30/4 η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με σημαντικές επιβαρύνσεις σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Μεταμόρφωση, αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση.

Επίσης σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το ύψος του Χαλανδρίου προς το κέντρο, με κατά τόπους καθυστερήσεις, ενώ πυκνή ροή παρατηρείται και στην άνοδο.

Την ίδια στιγμή μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών, με δυσχέρεια στην κυκλοφορία από το Χαϊδάρι προς τον Σκαραμαγκά, καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο τμήμα από το Φάληρο έως τον Άλιμο, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο σε βασικές αρτηρίες και καθυστερήσεις σε κομβικά σημεία, ενώ επιβραδύνσεις σημειώνονται και στην περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο της Κηφισίας.

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 30, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.