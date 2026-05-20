Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/05/2026) στη Δυτική Αχαΐα, όταν εργαζόμενοι που πραγματοποιούσαν εργασίες καθαρισμού ενόψει της αντιπυρικής περιόδου εντόπισαν ανθρώπινα οστά σε ερημική περιοχή στο δάσος της Δάσος Στροφυλιάς.

Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με τους εργαζόμενους να ειδοποιούν την αστυνομία μόλις αντιλήφθηκαν τι είχαν μπροστά τους.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες για την υπόθεση, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών προκειμένου να εξετάσει τα ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, τα οστά πρόκειται να μεταφερθούν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να δοθούν απαντήσεις γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση.