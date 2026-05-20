Η συζήτηση για μια ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή δεν είναι πλέον θεωρητική άσκηση στρατηγικών αναλυτών. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική αξιοπιστία των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας και η ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που για χρόνια θεωρούνταν πολιτικά αδιανόητο: μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει πιο αυτόνομη πυρηνική αποτρεπτική αρχιτεκτονική;

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία επιχειρεί να βάλει τον εαυτό της στο κάδρο. Άρθρο του Atlantic Council υποστηρίζει ότι ο ρόλος της Άγκυρας πρέπει να εξεταστεί πιο συστηματικά, επειδή η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συμμετέχει στις πυρηνικές ρυθμίσεις της Συμμαχίας και φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο των νατοϊκών διευθετήσεων.

Το επιχείρημα είναι σαφές: αν η Ευρώπη θέλει μια αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή που να συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί, λένε οι υποστηρικτές αυτής της γραμμής, να αγνοήσει μια χώρα όπως η Τουρκία. Όμως εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Διότι η Τουρκία δεν είναι απλώς ένας «χρήσιμος σύμμαχος». Είναι ταυτόχρονα μια χώρα με αυτόνομη, συχνά απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική, σοβαρές εκκρεμότητες με κράτη-μέλη της ΕΕ και ιστορικό στρατηγικών επιλογών που έχουν προκαλέσει βαθιά δυσπιστία στη Δύση.

Το γαλλικό σχέδιο και η νέα πυρηνική συζήτηση στην Ευρώπη

Η Γαλλία βρίσκεται στο κέντρο της νέας ευρωπαϊκής συζήτησης. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει προωθήσει από το 2020 την ιδέα μιας «ευρωπαϊκής διάστασης» της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την αρχή του αποκλειστικού εθνικού ελέγχου πάνω στο γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο.

Το Atlantic Council σημειώνει ότι η γαλλική προσέγγιση επιχειρεί μια σταδιακή «ευρωπαϊκοποίηση» της πυρηνικής αποτροπής, μέσω διαλόγου, συντονισμού και πιθανής συμμετοχής ευρωπαίων εταίρων. Παράλληλα, η Διακήρυξη Northwood του 2025 ανάμεσα σε Βρετανία και Γαλλία παρουσιάζεται ως βήμα στενότερης πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών πυρηνικών δυνάμεων.

Η μεγάλη εκκρεμότητα είναι πολιτική και επιχειρησιακή: ποιος θα πληρώνει, ποιος θα φιλοξενεί, ποιος θα συμμετέχει στον σχεδιασμό και ποιος θα έχει λόγο στη λήψη αποφάσεων. Το άρθρο επισημαίνει ότι ακόμη και αν ευρωπαϊκές χώρες συνεισφέρουν οικονομικά σε γαλλικές ή βρετανικές αποτρεπτικές δυνατότητες, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα αποκτήσουν λόγο στις πυρηνικές αποφάσεις του Παρισιού ή του Λονδίνου.

Το τουρκικό αφήγημα: «Χωρίς εμάς, η αποτροπή είναι ελλιπής»

Η Τουρκία επιχειρεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση με τρία βασικά επιχειρήματα.

Πρώτον, επικαλείται τη νατοϊκή της ταυτότητα. Η Άγκυρα εμφανίζει τον εαυτό της ως μακροχρόνιο σύμμαχο, ενταγμένο στη νατοϊκή πυρηνική αρχιτεκτονική και στη λογική της εκτεταμένης αποτροπής.

Δεύτερον, προβάλλει τη γεωγραφία της. Η Τουρκία βρίσκεται στο σημείο επαφής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Το άρθρο τονίζει ότι ο έλεγχος των Στενών βάσει της Συνθήκης του Μοντρέ δίνει στην Άγκυρα ιδιαίτερο ρόλο στη ρύθμιση της στρατιωτικής πρόσβασης μεταξύ Μαύρης Θάλασσας και Μεσογείου.

Τρίτον, η Τουρκία προβάλλει τη στρατιωτική και βιομηχανική της ισχύ. Το κείμενο αναφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, την επιχειρησιακή εμπειρία της Τουρκίας και την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία σε μη επανδρωμένα συστήματα, πυραυλικές τεχνολογίες και παραγωγή πυρομαχικών.

Με απλά λόγια, η Άγκυρα επιχειρεί να πει στην Ευρώπη: «Δεν μπορείτε να χτίσετε σοβαρή αποτροπή χωρίς εμένα».

Το πιο κρίσιμο σημείο: Η Τουρκία δεν ζητά πυρηνικά, ζητά θέση στο τραπέζι

Το άρθρο του Atlantic Council δεν υποστηρίζει ότι η Τουρκία πρέπει να αναπτύξει δικά της πυρηνικά όπλα. Αντιθέτως, αναφέρει ότι όσο παραμένει σε ισχύ η αμερικανική πυρηνική ομπρέλα στο ΝΑΤΟ, δεν θα ήταν εφικτό για την Τουρκία να αναπτύξει ανεξάρτητη πυρηνική δυνατότητα. Προσθέτει επίσης ότι η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων.

Το πραγματικό διακύβευμα, λοιπόν, είναι διαφορετικό. Η Άγκυρα φαίνεται να επιδιώκει θεσμική και στρατηγική συμμετοχή σε μελλοντικές ευρωπαϊκές συζητήσεις αποτροπής, χωρίς να εγκαταλείπει την αυτονομία της μέσα στο ΝΑΤΟ. Το άρθρο μιλά για «στρατηγική ευελιξία» της Τουρκίας και για προσπάθεια διατήρησης των οφελών της εκτεταμένης αποτροπής.

Αυτό είναι το πραγματικά σημαντικό σημείο: η Τουρκία δεν χρειάζεται να αποκτήσει πυρηνικά για να κερδίσει επιρροή. Αρκεί να γίνει απαραίτητη στον σχεδιασμό, στις διαβουλεύσεις, στις ασκήσεις, στις βάσεις, στα αεροσκάφη διπλού ρόλου και στις υποστηρικτικές συμβατικές δυνατότητες.

Η πρόταση που σηκώνει φρύδια: Τουρκικά αεροσκάφη στο ευρωπαϊκό πυρηνικό εγχείρημα

Το πιο ευαίσθητο σημείο του άρθρου είναι η ιδέα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εντάξει μέρος των αεροσκαφών διπλού ρόλου της στο ευρωπαϊκό πυρηνικό εγχείρημα. Οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι μια πιο συμπεριληπτική προσέγγιση, με τουρκικές συμβατικές δυνατότητες, στρατηγικές διαβουλεύσεις και αμυντικοβιομηχανική συνεργασία, θα ενίσχυε τη νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα μιας ευρωπαϊκής αποτρεπτικής αρχιτεκτονικής.

Από τουρκική σκοπιά, αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Θα έβαζε την Άγκυρα σε μια από τις πιο ευαίσθητες συζητήσεις της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, όμως, το ερώτημα είναι πολύ πιο δύσκολο: μπορεί μια χώρα που διατηρεί βαθιές διαφωνίες με κράτη-μέλη της ΕΕ να αποκτήσει ρόλο σε μια μελλοντική ευρωπαϊκή πυρηνική αρχιτεκτονική;

Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη. Η Τουρκία μπορεί να είναι νατοϊκός σύμμαχος, αλλά δεν είναι μέλος της ΕΕ. Και κυρίως, δεν είναι ένας ουδέτερος παίκτης για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η μεγάλη σιωπή: Ελλάδα, Κύπρος και Ανατολική Μεσόγειος

Το τουρκικό αφήγημα έχει ένα σοβαρό κενό: παρουσιάζει την Τουρκία ως παράγοντα συνοχής, αλλά αποφεύγει να δώσει ανάλογο βάρος στις εντάσεις που η ίδια προκαλεί ή συντηρεί στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η Τουρκία δεν είναι απλώς ένας μεγάλος νατοϊκός στρατός. Είναι χώρα που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, διατηρεί στρατιωτική παρουσία στα κατεχόμενα, αμφισβητεί θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει διατηρήσει το casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τουρκική συμμετοχή σε ευρωπαϊκή αποτρεπτική αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τεχνικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτικό θέμα. Αν η Ευρώπη θέλει πυρηνική αποτροπή στο όνομα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, δεν μπορεί να αγνοεί τις ανησυχίες δύο κρατών-μελών της απέναντι στην ίδια χώρα που ζητά ρόλο στο νέο σχήμα.

Το δίλημμα για την Ευρώπη

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά, μια αποτρεπτική αρχιτεκτονική που αγνοεί βασικούς νατοϊκούς παίκτες, όπως η Τουρκία, ενδέχεται να είναι επιχειρησιακά και γεωγραφικά ελλιπής. Αυτό ακριβώς υποστηρίζει το Atlantic Council, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τις συζητήσεις μπορεί να ενισχύσει τον κατακερματισμό στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Από την άλλη πλευρά, μια άκριτη ένταξη της Τουρκίας θα μπορούσε να μεταφέρει μέσα στην ευρωπαϊκή αποτρεπτική συζήτηση όλες τις αντιφάσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η Άγκυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη συμμετοχή της όχι μόνο ως συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και ως μοχλό πολιτικής αναβάθμισης απέναντι στην ΕΕ.

Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος: η Τουρκία θέλει να παρουσιάζεται ως μέρος της λύσης, ενώ για ορισμένα κράτη-μέλη παραμένει μέρος του προβλήματος.

Η Άγκυρα παίζει σε δύο ταμπλό

Η τουρκική στρατηγική δεν είναι μονοδιάστατη. Από τη μία, η Άγκυρα εμφανίζεται ως πιστός κρίκος της νατοϊκής αποτροπής. Από την άλλη, επιδιώκει να διατηρεί αυτόνομη στρατηγική ευελιξία και να μη δεσμεύεται πλήρως από τις προτεραιότητες των Βρυξελλών ή της Ουάσιγκτον.

Το άρθρο περιγράφει αυτή τη στάση ως «calibrated approach», δηλαδή ως υπολογισμένη προσέγγιση διατήρησης αυτονομίας εντός της συμμαχικής αρχιτεκτονικής.

Αυτό όμως μπορεί να διαβαστεί και αλλιώς: η Τουρκία θέλει τα οφέλη της συμμετοχής χωρίς πάντα να αποδέχεται τους πολιτικούς περιορισμούς που συνεπάγεται η πλήρης ευθυγράμμιση. Σε ένα συμβατικό αμυντικό πρόγραμμα αυτό είναι ήδη δύσκολο. Σε μια πυρηνική συζήτηση, είναι πολύ πιο επικίνδυνο.

Συμπέρασμα: Χρήσιμη αλλά όχι άκριτα εντάξιμη

Η Τουρκία έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν σημαντική για τη δυτική αποτροπή: γεωγραφία, στρατιωτικό μέγεθος, νατοϊκή εμπειρία, έλεγχο κρίσιμων περασμάτων και αμυντική βιομηχανία. Αυτά δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Όμως το ίδιο ισχύει και για τα προβλήματα. Η Τουρκία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ. Έχει ανοιχτά μέτωπα με Ελλάδα και Κύπρο. Διατηρεί συχνά αυτόνομη πορεία απέναντι στη Δύση. Και επιδιώκει να μετατρέψει κάθε συζήτηση ευρωπαϊκής ασφάλειας σε ευκαιρία γεωπολιτικής αναβάθμισης.

Γι’ αυτό, μια σοβαρή ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν πρέπει ούτε να αποκλείει μηχανικά την Τουρκία ούτε να υιοθετεί άκριτα το τουρκικό αφήγημα. Αν η Άγκυρα εμπλακεί σε μελλοντικές διαβουλεύσεις για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή, αυτό θα πρέπει να γίνει με αυστηρούς όρους, πλήρη διαφάνεια, σεβασμό στις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών και σαφή διάκριση ανάμεσα στη νατοϊκή συνεισφορά και στην ευρωπαϊκή πολιτική νομιμοποίηση.

Η Τουρκία θέλει θέση στο τραπέζι. Το ερώτημα για την Ευρώπη είναι αν αυτή η θέση θα ενισχύσει την αποτροπή ή αν θα δώσει στην Άγκυρα έναν νέο μοχλό πίεσης μέσα στην ίδια την ευρωπαϊκή ασφάλεια.