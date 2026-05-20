Λίγο πριν τις 22:00 απόψε το βράδυ, ο ουρανός πάνω από μεγάλο μέρος της Ελλάδας αναμένεται να φωτιστεί από τη διέλευση του Τιανγκόνγκ, του κινεζικού διαστημικού σταθμού που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Αστεροσκοπείου Ασέας, το πέρασμα θα γίνει στις 21:47 και θα είναι ορατό με γυμνό μάτι, αν δεν υπάρξει νέφωση.

Ο Τιανγκόνγκ θα εμφανιστεί χαμηλά στα νοτιοδυτικά και θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, με τη φωτεινότητά του να γίνεται πιο έντονη όσο θα διασχίζει τον ουρανό.

Οι περιοχές όπου μπορεί να είναι ορατός ο Τιανγκόνγκ

Η διέλευση του διαστημικού σταθμού αναμένεται να είναι ορατή από:

Αττική

Πελοπόννησο

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση.

Τι είναι ο Τιανγκόνγκ και ποιος είναι ο ρόλος του

Ο Τιανγκόνγκ αποτελεί το βασικό διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας σε τροχιά. Ο σταθμός συγκροτείται από τρεις κύριες μονάδες: τον κεντρικό πυρήνα Τιανχέ, που εκτοξεύτηκε το 2021, και δύο εργαστηριακά τμήματα που προστέθηκαν το 2022.

Από την έναρξη της λειτουργίας του έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες επιστημονικά πειράματα και δεκάδες διαστημικοί περίπατοι. Μόνο μέσα στο 2025 οργανώθηκαν 86 νέες αποστολές έρευνας, ενώ δείγματα συνολικού βάρους 105 κιλών επέστρεψαν στη Γη για μελέτη.

Τα σχέδια της Κίνας για επέκταση του διαστημικού σταθμού

Η Κίνα σχεδιάζει ήδη την επόμενη φάση ανάπτυξης του Τιανγκόνγκ, με την προσθήκη νέων θαλάμων και μεγαλύτερου μόνιμου πληρώματος.

Ο στόχος είναι ο σταθμός να φτάσει συνολικά τους έξι θαλάμους, με βάρος περίπου 180 τόνων και δυνατότητα φιλοξενίας έξι αστροναυτών σε μόνιμη βάση.