Ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν πλέον σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα μετά το ξέσπασμα της επιδημίας στις δύο αφρικανικές χώρες. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θεωρείται πλέον υψηλός, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει χαμηλός.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στις βόρειες επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου στο Κονγκό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «γνωρίζουμε πως η πραγματική έκταση της επιδημίας είναι πολύ μεγαλύτερη». Παράλληλα, η Ουγκάντα ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι έχουν επιβεβαιωθεί δύο κρούσματα στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπάλα, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους προειδοποίησε ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση και αύξηση των θανάτων. Όπως είπε, πέρα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, υπάρχουν σχεδόν 600 ύποπτα περιστατικά και 139 ύποπτοι θάνατοι, ενώ οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς ο ιός κυκλοφορούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν εντοπιστεί η επιδημία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιδημία έχει ήδη επεκταθεί, με κρούσματα να καταγράφονται σε αρκετές αστικές περιοχές. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί θάνατοι υγειονομικών, γεγονός που υποδεικνύει μετάδοση της νόσου μέσα σε δομές υγείας, ενώ σημαντική είναι και η μετακίνηση πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε ακόμη ότι το ξέσπασμα του σπάνιου στελέχους του Έμπολα, γνωστού ως Bundibugyo, εκτιμάται ότι ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Όπως ανέφερε, υπάρχει ένας ύποπτος θάνατος που καταγράφηκε στις 20 Απριλίου, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη αναπτύξει ομάδα στο πεδίο για τη στήριξη των εθνικών αρχών στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι έχουν αποσταλεί προσωπικό, προμήθειες, εξοπλισμός και οικονομικοί πόροι, ενώ εγκρίθηκε έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της ανταπόκρισης.

Την ίδια ώρα, το Κονγκό αναμένει αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο με πειραματικό εμβόλιο για διαφορετικούς τύπους Έμπολα, το οποίο αναπτύχθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο ειδικός στους ιούς Ζαν-Ζακ Μουγιέμπε από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας δήλωσε την Τρίτη ότι «θα χορηγήσουμε το εμβόλιο και θα δούμε ποιοι θα εμφανίσουν τη νόσο».

Ειδικοί στον τομέα της υγείας επισημαίνουν ότι η καθυστερημένη ανίχνευση του ιού, οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών στις πληγείσες περιοχές και η ήδη υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση δυσχεραίνουν σημαντικά την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τμήματα της ανατολικής περιοχής του Κονγκό βρίσκονται υπό τον έλεγχο ένοπλων ανταρτών, γεγονός που παρεμποδίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι αρχές του Κονγκό είχαν αναφέρει ότι ο πρώτος άνθρωπος πέθανε από τον ιό στις 24 Απριλίου στην πόλη Μπούνια, ωστόσο η επιβεβαίωση του κρούσματος καθυστέρησε για εβδομάδες. Η σορός μεταφέρθηκε στη ζώνη υγείας Μονγκμπουάλου, μια μεταλλευτική περιοχή με μεγάλο πληθυσμό.

«Αυτό προκάλεσε την κλιμάκωση της επιδημίας Έμπολα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας του Κονγκό, Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα.

Η επικεφαλής της ομάδας του ΠΟΥ στο Κονγκό, δρ Αν Ανσιά, ανέφερε ότι οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τον «ασθενή μηδέν», υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο. Όπως πρόσθεσε, οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν «σημαντικά επιζήμια επίδραση στους ανθρωπιστικούς φορείς».