Ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολίτες για την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα απηύθυνε μέσω ανάρτησής της στο X η Μαρία Καρυστιανού.

Στο μήνυμά της, η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε όσους στηρίζουν το κίνημα, υποστηρίζοντας ότι η συνεχώς αυξανόμενη ανταπόκριση του κόσμου προκαλεί ανησυχία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Όπως ανέφερε, «καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ», προσθέτοντας ότι γίνονται προσπάθειες να πληγεί η εικόνα του κινήματος.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι στην εκδήλωση ενδέχεται να βρεθούν «φυτευτοί και κακοπροαίρετοι άνθρωποι» με στόχο — όπως είπε — να αμαυρώσουν το ενωτικό μήνυμα της πρωτοβουλίας της, τονίζοντας ωστόσο πως «δεν θα τα καταφέρουν».

Η παρουσίαση του κόμματος θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στις 18:30, στο Ολύμπιον, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση, κάνοντας λόγο για ένα μήνυμα «πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» και για μια συγκέντρωση που — όπως σημείωσε — στόχο έχει να ενώσει τους πολίτες γύρω από τον αγώνα για δικαιοσύνη.