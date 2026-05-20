Αρκετά χιλιόμετρα έξω από τον αστικό ιστό, η Skroutz έχτισε μια υποδομή που ξεχωρίζει. Το Skroutz Hub αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο direct to consumer 3PL (Third-Party Logistics) hub στην Ελλάδα, με δυνατότητες διαχείρισης που είναι πλέον συγκρίσιμες με αντίστοιχες ευρωπαϊκές υποδομές logistics, τόσο σε επίπεδο όγκου παραγγελιών όσο και σε επιχειρησιακή δυναμικότητα. Δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 20 ώρες την ημέρα, και κλείνει δύο χρόνια λειτουργίας με 500.000 τεμάχια αποθηκευμένα, 316 εμπόρους-συνεργάτες και ένα ιστορικό ρεκόρ 18.000 παραγγελιών σε μία ημέρα.

Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, η αποθήκη διαχειρίζεται πάνω από 45 χιλιάδες κωδικούς και 500 χιλιάδες τεμάχια, ενώ έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 1,2 εκατομμύρια τεμάχια. Η δυνατότητα γρήγορης διεκπεραίωσης αποδείχθηκε στην πράξη κατά τη Black Friday και τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, που χαρακτηρίζονται από υψηλή αιχμή, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση, ο ρυθμός διεκπεραίωσης παραγγελιών αυξάνεται συνεχώς, με το ιστορικό υψηλό να σημειώνεται μετά το Πάσχα, και πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Απριλίου όπου διεκπεραιώθηκαν πάνω από 18 χιλ. παραγγελίες σε μία ημέρα. Σημειώνεται ότι η αποθήκη έχει δυνατότητα διεκπεραίωσης πάνω από 25 χιλ. παραγγελίες την ημέρα.

Από την πλατφόρμα στο φορτηγό

Το Skroutz ξεκίνησε ως ένα site σύγκρισης τιμών, εξελίχθηκε σε marketplace και τώρα μπαίνει επιθετικά στο φυσικό κομμάτι της αλυσίδας, εκεί που χάνονται οι περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές: στην παράδοση.

Η λογική είναι απλή. Ένας έμπορος που αποθηκεύει τα εμπορεύματά του στο hub δεν ασχολείται με αποθήκη, συσκευασία ή courier. Το Skroutz αναλαμβάνει τα πάντα, από την παραλαβή του stock ως τη διαχείριση επιστροφών. Η υπηρεσία λέγεται FBS, Fulfilled by Skroutz, και έχει ήδη 316 ενεργούς συνεργάτες, από μεγάλες επιχειρήσεις με 1.000+ παραγγελίες την ημέρα ως μικρά e-shops που δεν έχουν τον κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο. Ακόμη και έμποροι που εδρεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται «δίπλα» στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας άμεση παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επιχειρήσεις που έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο αξιοποίησης της υπηρεσίας έχουν δει αύξηση 54% στον μηνιαίο τζίρο τους κατά μέσο όρο και αύξηση 58% στον τζίρο του κορυφαίου μήνα τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πριν από την ένταξή τους στο FBS. Παράλληλα, το μερίδιο των πωλήσεών τους που διεκπεραιώνεται μέσω του Skroutz Hub αυξήθηκε κατά 20% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας πλέον το 65%.

Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία αποτυπώνεται και στη συνεχή διεύρυνση του δικτύου συνεργατών που εμπιστεύονται την υπηρεσία: από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, 138 νέες επιχειρήσεις «έβαλαν» το πρώτο τους προϊόν στο Skroutz Hub.

Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή

Οι καταναλωτές δείχνουν την προτίμησή τους στην ταχύτητα και την αξιοπιστία της υπηρεσίας, με τις αποστολές μέσω FBS να καταγράφουν αύξηση 75% το τελευταίο έτος (Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026).

Η θετική εμπειρία αποτυπώνεται και στο Average SEF (Shopping Experience Feedback) score, το οποίο για τις παραγγελίες FBS αγγίζει το 4,8, έναντι 4,6 για τις παραγγελίες που διεκπεραιώνονται εκτός υπηρεσίας. Σε κλίμακα σχεδόν 2 εκατομμυρίων παραγγελιών, η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι η αξιοπιστία της αποθήκης συμβάλλει ουσιαστικά στη συνολική εμπειρία του πελάτη και στην ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων αγορών.

AutoStore: Η τεχνολογία αιχμής πίσω από το Skroutz Hub

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Skroutz αποφάσισε να ανεβάσει το επίπεδο. Μέσα σε τέσσερις μήνες, Ισπανοί integrators εγκατέστησαν στο Hub το σύστημα AutoStore, νορβηγικής τεχνολογίας, που αριθμεί πάνω από 3.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Η ελληνική εγκατάσταση είναι η πέμπτη στη χώρα και από τις μεγαλύτερες.

Το AutoStore είναι σήμερα το πιο προηγμένο σύστημα αυτοματοποιημένης αποθήκευσης και ανάκτησης (AS/RS) παγκοσμίως, βασισμένο στη φιλοσοφία του “Cube Storage Automation” και αποτελέσε μία επένδυση της τάξης των 4 εκατ. ευρώ για την Skroutz.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αποθήκες που απαιτούν μεγάλους διαδρόμους για τη μετακίνηση ανθρώπων ή κλαρκ, το AutoStore αξιοποιεί στο μέγιστο κάθε διαθέσιμο σημείο αποθήκευσης. Τα προϊόντα αποθηκεύονται το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε ειδικούς κάδους (Bins) σε ένα μεγάλο αλουμινένιο πλέγμα (Grid). Χαρακτηριστικό της μέγιστης αξιοποίησης του χώρου είναι ότι, χωρίς την τεχνολογία του AutoStore, το Skroutz θα χρειαζόταν δύο επιπλέον αποθήκες για να διαχειριστεί τον ίδιο όγκο τεμαχίων.

Η τεχνολογία του συστήματος βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία:

ο σκελετός του συστήματος που ορίζει τον χώρο αποθήκευσης Οι Κάδοι ( Bins ): οι κάδοι αποθήκευσης των προϊόντων

κινούνται αυτόνομα στην κορυφή του Grid και ανακτούν τον σωστό κάδο. Όταν ζητηθεί ένα προϊόν, το ρομπότ πηγαίνει πάνω από τη στήλη, σηκώνει τους ενδιάμεσους κάδους (αν χρειάζεται), ανακτά τον κατάλληλο και τον μεταφέρει στους σταθμούς. Οι Σταθμοί (Ports): τα σημεία όπου το ρομπότ παραδίδει τον κάδο στον άνθρωπο (picker). Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος παραμένει σταθερός και το προϊόν «έρχεται» σε εκείνον, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο εκτέλεσης κάθε παραγγελίας.

Το AutoStore «μαθαίνει» και αυτο-βελτιστοποιείται συνεχώς μέσω της ίδιας της χρήσης του. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση μεταφέρονται σταδιακά στα ανώτερα επίπεδα του Grid, ώστε να ανακτώνται ταχύτερα, ενώ τα λιγότερο δημοφιλή παραμένουν χαμηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο λειτουργεί το σύστημα, τόσο πιο γρήγορο και αποδοτικό γίνεται.

Το AutoStore ξεχωρίζει όχι μόνο για την ταχύτητα και την αποδοτικότητά του, αλλά και για τη σημαντικά χαμηλή ενεργειακή του κατανάλωση. Ενδεικτικά, 10 ρομπότ του συστήματος καταναλώνουν ενέργεια αντίστοιχη με αυτή μίας ηλεκτρικής σκούπας, γεγονός που το καθιστά μία ιδιαίτερα βιώσιμη λύση αυτοματοποιημένης αποθήκευσης, ενώ έχει χρόνο διαθεσιμότητας (uptime) 99,7%, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία της αποθήκης.

Η νέα υποδομή εκτείνεται σε 1.000 τ.μ., φτάνει τα 8 μέτρα ύψος και αποτελείται από 36.000 bins, 30 robots, 2 σταθμούς εισόδου και 5 σταθμούς εξόδου/εισόδου με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1,2 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Η επένδυση αυτή αλλάζει ριζικά τα δεδομένα παραγωγικότητας της αποθήκης: ένας χειριστής μπορεί πλέον να διεκπεραιώσει έως και 220 παραγγελίες ανά ώρα, σημειώνοντας μία εντυπωσιακή αύξηση 70% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο λειτουργίας, όπου η αντίστοιχη δυνατότητα ήταν 130 παραγγελίες ανά ώρα.

Όπως τονίζουν στελέχη της εταιρείας, η νέα υποδομή ενισχύει καταλυτικά την επιχειρησιακή δυναμική του Skroutz Hub και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών και συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Από το CVC στη Blackstone

Πολύ πρόσφατα, η Blackstone εξαγόρασε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Skroutz από το CVC, σε συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία στην περιοχή των 635 εκατ. ευρώ. Η αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο ακολούθησε τη φυσική λογική του private equity: το συγκεκριμένο fund είχε φτάσει στο τέλος του επενδυτικού του κύκλου. Η διαδικασία προσέλκυσε πολλαπλούς ενδιαφερόμενους, από τους οποίους τελικά επικράτησε η Blackstone.

«Ήταν και των δύο μερών η ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα νέο financial partner», δήλωσε ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας, τονίζοντας ότι η νέα συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης: επέκταση εκτός Ελλάδας, αναβαθμισμένο service και δυνατότητα M&As.

Ειδικά για το κομμάτι των εξαγορών, υπενθυμίζεται ότι με το CVC η Skroutz απέκτησε την EveryPay και την SendX, που αποτέλεσε τον πυρήνα του last mile network της.