Στιγμές συγκίνησης και χαράς εκτυλίχθηκαν στην τελετή αποφοίτησης του πανεπιστημίου «Texas Tech», όταν απόφοιτη με μια σπάνια ασθένεια ανέβηκε στη σκηνή συνοδευόμενη από τον σκύλο-οδηγό της, σε μια στιγμή που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από το πανεπιστήμιο και ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια προβολές, η Μακαέλα Μιουζ εμφανίζεται να περπατά στη σκηνή της αποφοίτησης έχοντας δίπλα της τη Σάντι, τον σκύλο-οδηγό της, ενώ παραλαμβάνει το πτυχίο της. Οι δύο τους είχαν μάλιστα συντονιστεί για τη σημαντική ημέρα, φορώντας αντίστοιχες τήβεννους αποφοίτησης.

Αφού έλαβε το πτυχίο της και χαιρέτησε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, η απόφοιτη ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη σκηνή, όταν ένα μέλος του προσωπικού τη σταμάτησε και της ζήτησε να περιμένει. Λίγο αργότερα, επέστρεψε κρατώντας ένα κόκαλο τυλιγμένο με κορδέλα, το οποίο έμοιαζε με δίπλωμα. Στη συνέχεια, το μέλος του προσωπικού έδωσε το «τιμητικό δίπλωμα» στη Σάντι, πριν οι δύο τους αποχωρήσουν μαζί από τη σκηνή, όπως μεταδίδει το People.