Σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να αφήσει οριστικά πίσω του την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague και να στρέψει όλη του την προσοχή στον τελευταίο μεγάλο στόχο της χρονιάς: την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν ουσιαστικά σήμερα σε ρυθμούς προπονήσεων, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αμαρουσίου, λόγω και των αγωνιστικών υποχρεώσεων που διεξάγονται στο Telekom Center στο πλαίσιο του Final Four. Η ομάδα επιχειρεί σταδιακά να επανέλθει σε κανονικό ρυθμό, με στόχο την πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των τελικών της Greek Basketball League.

Ο Εργκίν Αταμάν επέστρεψε από τη Μύκονο, όπου είχε μεταβεί μετά το τελευταίο παιχνίδι, και πλέον εντάσσεται ξανά πλήρως στον σχεδιασμό της ομάδας για την τελική ευθεία της σεζόν. Το τεχνικό επιτελείο δουλεύει με έμφαση στη συγκέντρωση και την αγωνιστική επανεκκίνηση, γνωρίζοντας πως μπροστά υπάρχει ένας τίτλος που αποτελεί βασικό στόχο της χρονιάς.

Παράλληλα, σε επίπεδο διοίκησης, το βράδυ της Πέμπτης (21/5) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα παραθέσει δείπνο στον Εργκίν Αταμάν, με σκοπό να γίνει ένας συνολικός απολογισμός της πορείας στη EuroLeague, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για την τελική ευθεία της σεζόν και τις επόμενες κινήσεις του συλλόγου ενόψει του καλοκαιριού.