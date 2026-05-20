Το Ολυμπιακό Στάδιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο εμβληματικές μπάντες της παγκόσμιας heavy metal σκηνής.

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας «Run For Your Lives», με την οποία γιορτάζουν πέντε δεκαετίες παρουσίας στη μουσική.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ και αναμένεται να αποτελέσει ένα μεγάλο αφιέρωμα στα πρώτα χρόνια της μπάντας, με τραγούδια από τους πιο ιστορικούς δίσκους της καριέρας τους, ενώ special guests της βραδιάς θα είναι οι Anthrax.

Ανησυχία για τον καιρό

Παρά τον ενθουσιασμό των χιλιάδων φίλων του συγκροτήματος, οι τελευταίες προβλέψεις για τον καιρό έχουν προκαλέσει προβληματισμό ενόψει της μεγάλης βραδιάς.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες έντονων καταιγίδων στην περιοχή του Αμαρουσίου από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου έως και αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η πιθανότητα βροχόπτωσης ενδέχεται να φτάσει ακόμη και το 80%.

Το γεγονός ότι το στέγαστρο Καλατράβα του ΟΑΚΑ δεν εξασφαλίζει πλήρη προστασία σε περίπτωση ισχυρής κακοκαιρίας έχει ήδη οδηγήσει αρκετούς θεατές να αναμένουν πιθανές ενημερώσεις από τους διοργανωτές σχετικά με τη διεξαγωγή της συναυλίας, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις.