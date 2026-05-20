Μετά την αποθέωση που γνώρισε στη Eurovision 2024 με το αισθησιακό «Mon Amour», ο Slimane, η «απόλυτη φωνή» της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από 23 sold out συναυλίες στην περίφημη Salle Pleyel του Παρισιού.

Το εμβληματικό Θέατρο Λυκαβηττού θα δονηθεί στους ρυθμούς του συναισθήματος και της μοναδικής ερμηνείας του καλλιτέχνη που λατρεύεται σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Γιορτάζοντας μια δεκαετία από τότε που συστήθηκε στο κοινό, ο Slimane παρουσιάζει το concept «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour. Μαζί με τον στενό του συνεργάτη Yaacov Salah στο πιάνο, ο Γάλλος σταρ επιστρέφει στην ατμόσφαιρα των πρώτων του βημάτων. Εκεί όπου δεν χρειάζονται περιττά στοιχεία – μόνο η φωνή, ο στίχος, η ανάσα και η σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ.

Η σχέση του Slimane με την Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα αληθινό love story. Οι δύο συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις του, το χειμώνα του 2025 στο Θέατρο Παλλάς, άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους, με το κοινό να τον αποθεώνει. Τώρα, η εμπειρία ανεβαίνει επίπεδο κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, σε μια συναυλία που αναμένεται να είναι το μουσικό γεγονός του φθινοπώρου στο θέατρο Λυκαβηττού.

Η περιοδεία του Slimane «Ένα πιάνο. Μια φωνή» 10 Years Tour αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς στην Ευρώπη. Με το «Mon Amour» να έχει γίνει παγκόσμιο anthem και την ικανότητά του να μαγεύει χιλιάδες θεατές μόνο με τη συνοδεία ενός πιάνου, ο Slimane αποδεικνύει γιατί είναι ο κορυφαίος πρεσβευτής του σύγχρονου γαλλικού τραγουδιού.

Πληροφορίες παράστασης

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Τιμές εισιτηρίων

VVIP 80 €

VIP 60 €

A ΖΩΝΗ 45 €

Β ΖΩΝΗ 30 €

Γ ΖΩΝΗ 25 €

Δ ΖΩΝΗ 20 €