Εστιασμένη στον κλάδο της αλιείας είναι η νέα δράση του ΕΣΠΑ «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα».

Οι πράξεις για εργασίες επί του αλιευτικού σκάφους και προμήθεια εξοπλισμού, που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Κατηγορία Β : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Κατηγορία Γ : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Κατηγορία Δ. Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών Κατηγορία Ε : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους Κατηγορία ΣΤ : Βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων που προσθέτουν αξία στα παραγόμενα προϊόντα

Στη δράση εντάσσονται επενδυτικές προτάσεις και είναι επιλέξιμες για οικονομική ενίσχυση δαπάνες οι οποίες:

Δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους Δεν αυξάνουν την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα Δεν είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο ΠΟΔΑ

Σε ποιους απευθύνεται

Ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Περίοδος υποβολής: από 14/5/2026 έως 15/9/2026

Τι χρηματοδοτείται

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το ποσό των €5.000 και πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια, ήτοι: υποβολή, ένταξη, υλοποίηση, πληρωμή.

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το ποσό των €500.000.

Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 85%.

Προϋπολογισμός: €16.000.000

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε