Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα σήμερα στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί, όπου ένας τρόφιμος έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια τον συγκάτοικό του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, γύρω στις 03:30 σήμερα, εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Δαφνί (Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι), δύο Έλληνες γεννημένοι το 1978 και το 1967, οι οποίοι είναι τρόφιμοι και διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο, είχαν επεισόδιο μεταξύ τους.

Ο 48χρονος στραγγάλισε τον 59χρονο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου.